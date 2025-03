Diretoria de Cultura abre matrículas para aulas gratuitas de dança e teatro

Interessados devem se deslocar até escolas para realizar os cadastros

Aulas de teatro e dança serão ministradas a partir de março na Escola de Teatro de Anápolis e no Centro Educacional Unificado (CEU) do Jardim Alvorada. O projeto é uma iniciativa da Secretaria de Assistência Social por meio da Diretoria de Cultura.

As inscrições para a aula de teatro vão do dia 10 até dia 23 de março. A idade mínima para ingressar na turma é 07 anos, podendo se inscrever crianças, adolescentes, adultos.

A inscrição pode ser feita presencialmente na Escola de Teatro ou através do WhatsApp (62) 3902-1501. O contato também pode ser usado para tirar dúvidas via ligação. As aulas terão início no dia 24 de março.

A Escola de Teatro de Anápolis é localizada na Rua Pereira Lago, quadra 44, lote 13, bairro Jundiaí.

Paralelamente, o CEU do Alvorada também estará oferecendo aulas de teatro. As matrículas estarão sendo feitas na própria unidade, e seguirá o mesmo calendário de datas da Escola de Teatro, sendo a idade mínima para início também 7 anos.

A unidade do Alvorada contará ainda com aulas de dança, especificamente Fitdance. As inscrições para essa modalidade começam na quinta (27) de fevereiro, enquanto as aulas irão iniciar no dia 17 de março.

A idade mínima para começar é de 10 anos. As inscrições podem ser feitas no local e é necessário apresentar xerox do documento pessoal do aluno, do responsável e um comprovante de endereço.

Para mais informações sobre as aulas de dança e teatro no Jardim Alvorada, a unidade disponibilizou o telefone (62) 3902-1036. O endereço do CEU é 293, Praça Sol Nascente, 195, bairro Jardim Alvorada.