Governo investe na qualificação de professores para fortalecer ciência e inovação

Iniciativa estimula formação continuada de professores, impactando ensinos fundamental e médio (Fotos: Secom e Seduc)

O Governo de Goiás está investindo R$ 1.319.576,60 na qualificação de professores por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás (Fapeg). Desde o início de 2024, 37 projetos de pesquisa em cursos de licenciatura recebem apoio financeiro para qualificar docentes e aprimorar a educação no estado.

As propostas foram selecionadas por chamada pública e têm o objetivo de fortalecer a formação inicial e continuada de professores, impactando diretamente os ensinos fundamental e médio em Goiás até 2026.

A iniciativa antecipa ações do governo federal, que lançou o programa Mais Professores para o Brasil apenas em janeiro de 2025. A Fapeg identificou a necessidade de estimular a docência diante do desinteresse crescente pelos cursos de licenciatura e da possível escassez de professores no futuro.

O programa beneficia 25 doutores e 12 mestres, com atenção especial aos cursos do interior do estado, onde há um número significativo de docentes mestres.

Qualificação de professores

Para o gerente de Parcerias Internacionais da Fapeg, Gabriel de Paula, responsável pela execução da chamada pública, investir na formação docente é essencial para a ciência e a inovação.

“Uma educação básica de qualidade garante a formação dos cientistas do futuro. Valorizar a carreira docente é fundamental para atrair mais jovens para a área e fortalecer o ensino no país”, afirma.

Os projetos contemplados promovem estudos sobre pedagogia e licenciaturas, abordando temas como projetos pedagógicos, identidade profissional, integração entre ensino superior e educação básica, diversidade na educação, estágios supervisionados e metodologias inovadoras, incluindo ensino a distância.

Além de aprimorar a formação dos docentes, o edital incentiva pesquisas sobre políticas e gestão educacional.

Com a execução dos projetos até 2026, a expectativa é ampliar a produção científica na área da educação e contribuir para a formação de novos professores no estado.