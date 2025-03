Goiás Turismo lança edital de R$ 2 milhões para apoiar eventos turísticos

Goiás Turismo destina R$ 2 milhões em patrocínio de eventos turísticos (Foto: Goiás Turismo)

A Agência Estadual de Turismo (Goiás Turismo) abriu edital de chamamento público de apoio a eventos turísticos privados, no valor de R$ 2 milhões, voltado para patrocínio de ações desenvolvidas ao longo de 2025.

O apoio será destinado a eventos geradores de fluxo turístico que fomentem a atividade em Goiás, contribuindo para a valorização dos destinos e atrativos. Além disso, gerar emprego e renda, divulgação da cultura, gastronomia, história e belezas naturais do estado, em alinhamento às diretrizes da Goiás Turismo.

Inscrições

Qualquer pessoa jurídica de natureza privada, com ou sem fins lucrativos, pode participar do edital. A participação das empresas é gratuita e será realizada por meio do envio dos documentos pelo email: chamamento.goiasturismo@goias.gov.br.

As inscrições podem ser feitas até às 23h59 do dia 14 de março. A publicação do resultado final está prevista para o dia 04 de abril. O valor máximo do patrocínio por evento será de R$ 200 mil, correspondente ao valor global da cota a ser contratada.

Os interessados devem apresentar projetos que contemplem as áreas de Gastronomia, Turismo de Aventura e Natureza, Turismo Responsável, Diversidade e Inclusão, Turismo de Negócios, Turismo Rural, Turismo Científico, Turismo de Esporte e Turismo de Saúde e Bem-Estar.

Para o projeto ser contemplado, é necessário seguir critérios de exigibilidade, entre eles:

realizar eventos em Goiás, de abril a dezembro de 2025;

demonstrar impacto econômico e social na região de realização;

rever ações de sustentabilidade e acessibilidade para o público.

Apoio a eventos turísticos

A iniciativa visa fortalecer a imagem do turismo do estado, promover segmentos prioritários do setor e ampliar ações em mercados estratégicos, seguindo o Plano Estratégico 2024 – 2027 da autarquia.

Segundo o presidente da Goiás Turismo, Fabrício Amaral, o setor de eventos é um dos que mais geram emprego e renda no estado e alavanca a economia local.

“Abrimos essa oportunidade como forma de apoiar as iniciativas que movimentam o turismo no estado e que valorizem e promovam os destinos e atrativos goianos”, acrescentou.

Para obter mais informações sobre o edital, o interessado deve acessar o link: https://goias.gov.br/turismo/chamamento-publico/.