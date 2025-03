GoiásFomento oferece crédito especial para empreendedoras

Empresária Adriana Carvalho: “O Mulher Empreendedora é um programa que salva nossas empresas de dificuldades e apertos” (Foto: André César)

A GoiásFomento oferece crédito especial para mulheres empreendedoras. Somente em 2024 a agência liberou R$ 24,9 milhões em financiamentos para empresas geridas só por mulheres.

Ao todo, foram firmados no período 607 contratos para negócios cujo controle acionário ou titularidade era exercido exclusivamente por empreendedoras, sejam elas do porte micro e pequeno, ou microempreendedoras individuais (MEIs). Elas utilizaram as linhas de crédito GF Mulher Empreendedora nas áreas de investimento e giro puro para abrir ou ampliar seus negócios.

Os números da GoiásFomento mostram que dos 1.608 clientes atendidos no ano passado pela instituição financeira, 763 eram do sexo feminino, o equivalente a 47,5% do total. Nos últimos seis anos, foram liberados pela Agência de Fomento R$ 91,3 milhões para empresas lideradas por mulheres, por meio do programa Mulher Empreendedora.

De acordo com presidente da GoiásFomento, Lucas Fernandes, a instituição segue as diretrizes do governador Ronaldo Caiado e disponibiliza linhas de crédito específicas para este segmento, com custos subsidiados, visando auxiliar a mulher empreendedora em suas diversas atividades, como prestação de serviço, comércio e indústria.

“Mulher empreendedora tem crédito especial na GoiásFomento, para que possa investir e transformar sonho em realidade, gerando renda e emprego,” ponderou.

Crédito especial

Na linha de crédito GF Mulher Empreendedora Investimento o limite de financiamento é de R$ 400 mil para microempresa e pequena empresa, cujo controle acionário ou titularidade seja exercido por mulher; e de até R$ 30 mil para microempreendedora individual. A taxa de juros com bônus de adimplência é de 1,53% ao mês. O prazo de pagamento é de até 60 meses com 12 meses de carência incluída no prazo total.

A linha de crédito GF Mulher Empreendedora Giro Puro disponibiliza até R$ 300 mil para microempresas e empresas de pequeno porte, cujo controle acionário ou titularidade seja exercido por mulher, e também para microempreendedores individuais. Os juros cobrados são de 1,65% ao mês incluso bônus por adimplência e até 36 meses de prazo para pagamento com 3 meses de carência inclusa no prazo total.

Experiência bem-sucedida

A empresária de turismo rural Adriana Carvalho, proprietária da Calliandra Gastronomia Harmonizada, sediada em Cocalzinho de Goiás, contou que o primeiro financiamento na GoiásFomento foi em um momento de dificuldade. O crédito obtido garantiu que o negócio ganhasse novo fôlego.

“A experiência foi tão bem-sucedida que eu fiz um segundo financiamento para melhorar o fluxo de caixa e o capital de giro, isso no final de 2020”, relatou.

Em 2023 ela fez o terceiro financiamento para investir em energia solar, na instalação de placas fotovoltaicas.

Mais informações sobre linhas de crédito podem ser obtidas pelo site: www.goiasfomento.com ou pelo telefone (62) 3216 4900.