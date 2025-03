Centro Cultural Octo Marques sedia Jam de Danças e Oficina de CI

Jam de Danças (roda de improvisação coreográfica) será realizada neste sábado (08/03), das 09h ás 12h, e na próxima quinta-feira (13/03), a EAV sedia oficina gratuita de CI, com Felipe Ferreira Ferro, das 14 às 17 horas (Fotos: Secult Goiás)

O Centro Cultural Octo Marques será palco, neste sábado (08/03), das 09 às 12 horas, de uma Jam de Danças (roda de improvisação coreográfica), que visa promover a interação e a criação coletiva por meio da improvisação em dança, com foco no Contato Improvisação (CI).

O evento será realizado no hall de entrada do Octo Marques, integrando artes do corpo e visuais. A entrada para o evento será 1 kg de alimento não perecível, que será destinado à Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) para doação.

Dando continuidade à proposta de imersão na dança, no dia 13 de março, a Escola de Artes Visuais (EAV) sediará uma oficina gratuita de Contato Improvisação (CI), ministrada por Felipe Ferreira Ferro, das 14 às 17 horas.

Na oficina, os participantes terão a oportunidade de aprender os princípios fundamentais da dança de contato, incluindo consentimento, toque e peso. As inscrições podem ser feitas pelo e-mail: aruacontatista@gmail.com.

As atividades são promovidas pela Rua! Conspirações Artísticas, com apoio do coletivo Lapada e da Secretaria de Estado da Cultura (Secult Goiás). O objetivo da iniciativa é fortalecer o Contato Improvisação em Goiás, ampliando as possibilidades de acesso à improvisação em dança para todos os interessados.

Não é necessário ter experiência prévia em dança para participar da Jam de Danças ou da oficina. Um certificado será emitido para os participantes das atividades.

O Centro Cultural Octo Marques, que também abriga a Escola de Artes Visuais, é uma unidade da Secult Goiás e funciona no Edifício Parthenon Center, na Rua 4 (entrada pela rua 7) – Centro.

Serviço

Jam de Danças

Data: Sábado (08/03)

Horário: 9h às 12h

Local: Hall do Centro Cultural Octo Marques (Rua 4 – Centro)

Oficina de Contato Improvisação

Data: Quinta-feira (13/03)

Horário: 14h às 17h

Local: Escola de Artes Visuais (EAV) – Rua 4, Centro

Inscrições gratuitas: e-mail: aruacontatista@gmail.com