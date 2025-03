Governo de Goiás nomeia 71 docentes para UEG

Novos docentes irão ministrar disciplinas nas áreas de educação, licenciaturas e ciências sociais aplicadas e vão atuar em 19 cidades onde a UEG possui unidades (Foto: Secom-GO)

O Governo de Goiás tornou pública, nesta sexta-feira (07/03), a nomeação de 71 professores aprovados em concurso público da Universidade Estadual de Goiás (UEG).

A lista dos nomeados, publicada na edição de nº 24.487 do Diário Oficial do Estado (DOE), contempla profissionais especialistas da atual carreira de Docente do Ensino Superior Auxiliar da instituição, aprovados no edital nº 01, de 22 de setembro de 2023.

O governador Ronaldo Caiado saudou a chegada dos novos professores.

“Meus parabéns a todos os aprovados. Conto com vocês para que a nossa educação superior ganhe ainda mais força”, disse ele, em vídeo divulgado em suas redes sociais. Governador Ronaldo Caiado se dirigiu aos 71 professores nomeados para a UEG. “Conto com vocês para que a nossa educação superior ganhe ainda mais força” (Fotos: Secom-GO)

O gestor também orientou os novos profissionais a ficarem atentos aos prazos para posse.

Os novos docentes irão ministrar disciplinas nas áreas de educação, licenciaturas e ciências sociais aplicadas, que vão atuar em 19 cidades onde a UEG possui unidades.

A posse dos nomeados ocorrerá de forma eletrônica, na próxima terça-feira (11/03), por meio do Sistema Eletrônico de Informações (SEI).

Após a posse, os professores assumirão suas funções no dia 12 de março, data em que também será realizada uma recepção de acolhimento aos novos docentes no auditório dos Mestrados da UEG, no Campus Central, em Anápolis.

Valorização

O reitor da UEG, professor Antônio Cruvinel, destacou que as nomeações não apenas ampliam o quadro de pessoal da Instituição, aperfeiçoando o atendimento aos estudantes nas diversas unidades e câmpus espalhados pelo estado, mas também reforçam a política de valorização e incentivo à carreira docente.

“Desde 2021, a UEG realizou oito concursos públicos e ofereceu 753 vagas (587 para docentes e 166 para técnicos-administrativos). Desse total, 222 vagas estão em processo de preenchimento para os cinco institutos acadêmicos que integram a Universidade”, ressaltou.

Em 2024, foi aprovado o Plano de Carreira dos Docentes da UEG, atendendo a uma antiga reivindicação da categoria.

O plano estabeleceu o ingresso por meio de concurso público de provas e títulos, reestruturou as classes da carreira (auxiliar, assistente, adjunto e titular), regulou o acesso ao Regime de Tempo Integral de Dedicação à Docência e à Pesquisa (RTIDP) e incorporou imediatamente 380 docentes a esse regime.

Além disso, o plano reajustou os valores de remuneração inicial e final e definiu critérios objetivos para a evolução funcional.

O Governo de Goiás, por meio da UEG, também regularizou mais de 2,7 mil progressões e promoções para servidores técnicos e docentes, reforçando a valorização profissional e o reconhecimento do trabalho desenvolvido na Instituição.

Segundo o gerente de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas da UEG, Claudiomar Goulart, estas nomeações vêm na linha de um conjunto de concursos realizados pela universidade com o apoio do governo nos últimos anos.