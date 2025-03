Emergência climática é tema central da Conferência do Meio Ambiente

Evento vai escolher 20 propostas prioritárias para enfrentar mudanças climáticas (Foto: Luisa Lynch Harris/TNC Brasil)

A Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Goiás (Semad) vai realizar a 5ª Conferência Estadual do Meio Ambiente nos dias 10 e 11 de março, na Assembleia Legislativa, em Goiânia. O encontro leva o tema: ‘Emergência Climática: o Desafio da Transformação Ecológica’.

O objetivo é desenvolver uma lista de 20 propostas prioritárias de enfrentamento às mudanças climáticas, organizadas em cinco eixos: Mitigação, Adaptação e Preparação para Desastres, Transformação Ecológica, Justiça Climática e Governança e Educação Ambiental.

Anterior à fase estadual, o processo teve início com as conferências municipais, iniciadas no ano passado e que terminaram em janeiro de 2025. Ao todo, 85 cidades goianas participaram, desenvolvendo mais de 250 propostas relacionadas ao tema.

Durante esse período, as conferências municipais também elegeram 350 delegados, que vão representar os municípios na etapa estadual.

Na etapa estadual será feita uma nova votação, em que serão eleitos no máximo 35 delegados estaduais – escolhidos dentre os delegados municipais – que terão a missão de encaminhar as 20 propostas prioritárias para Goiás à etapa nacional. Ao todo, são quatro propostas de cada eixo.

Escolha dos delegados

Para garantir ampla representatividade, os critérios estabelecidos pelo Governo Federal determinam que 50% dos delegados eleitos durante a etapa estadual devem ser representantes da sociedade civil, dos quais, no mínimo, 1/5 serão de povos e comunidades tradicionais e povos indígenas.

Outros 30% dos delegados devem ser do setor privado e 20% do poder público. Destes últimos, pelo menos metade deve representar os municípios.

Encerrada essa fase de escolha de propostas e eleição de delegados no Estado, os debates avançam para a 5ª Conferência Nacional de Meio Ambiente, a ser realizada em maio, em Brasília, que promoverá uma ampla discussão em torno de uma política nacional de meio ambiente e clima, com foco na mitigação e adaptação às mudanças climáticas.

Serviço

O que: 5ª Conferência Estadual do Meio Ambiente

Quando: 10 e 11 de março

Onde: Auditório da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (Avenida Emival Bueno, Quadra G – Lote 01 – Park Lozandes, Goiânia)