Secretaria de Assistência Social promoverá ação em parceria com a Equatorial com troca de lâmpadas e geladeiras

A população poderá participar de forma gratuita de uma ação de troca de geladeiras e lâmpadas, no Feirão do bairro Reny Cury, em Anápolis. O evento começa nesta segunda (10) e vai até a próxima quinta (13).

A ação contará com a troca de 50 geladeiras que serão sorteadas para a população. Os interessados em participar do sorteio devem fazer uma inscrição no local.

Podem participar aqueles cadastrados na Tarifa Social, que estiverem em dia com as contas de energia elétrica e que possuírem um refrigerador antigo para entregar pelo novo.

No local, será possível fazer ainda a troca de lâmpadas incandescentes e fluorescentes por modelos de led. Ao todo serão disponibilizadas cerca de 600 unidades.

O evento é promovido pela Secretaria de Assistência Social em parceria com a Equatorial.

Saiba mais sobre a programação

A programação começará com o cadastro dos moradores. Nos dias 10,11 e 12, os consumidores interessados na troca de geladeiras deverão comparecer ao local para a inscrição.

No dia 12, a população poderá participar de uma oficina de automaquiagem a partir das 8h.

Já no período da tarde, será possível acompanhar o sorteio dos refrigeradores a partir das 15h.

Os contemplados poderão realizar as trocas das geladeiras no dia 13, a partir das 9h