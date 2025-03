Média salarial das mulheres em Goiás bate recorde

Profissionais da segurança lideram média salarial entre as mulheres em Goiás (Foto: CBMGO)

O rendimento médio das mulheres em Goiás atinge o maior valor da série histórica, alcançando R$ 2.730 no último trimestre de 2024. É o melhor índice registrado desde 2012, ano em que o levantamento começou a ser realizado. Conforme apurado pelo Instituto Mauro Borges (IMB), em relação ao mesmo período do ano anterior, houve um crescimento de 4,32% no rendimento real médio.

Os dados do IMB, baseados na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), também revelam os grupos das profissionais com maiores salários médios no estado.

Mulheres e salários

O topo da lista é ocupado por integrantes das forças armadas, policiais e bombeiros militares, com rendimento médio de R$ 9,3 mil. Na sequência, aparecem diretoras e gerentes (R$ 7 mil), profissionais da ciência e intelectuais (R$ 5,3 mil) e trabalhadoras de nível médio (R$ 3,8 mil).

Além da evolução nos rendimentos, o mercado de trabalho para as mulheres goianas também registra números expressivos. Atualmente, mais de 1,64 milhão de mulheres estão empregadas, o que representa 42,6% da população ocupada no estado, sendo este o maior índice da série histórica.

“A implementação de políticas públicas voltadas às mulheres é fundamental para garantir sua autonomia, segurança e independência, permitindo que elas desenvolvam suas próprias atividades e gerem sua própria renda”, destaca o secretário-geral de Governo, Adriano da Rocha Lima.

Outro dado relevante do levantamento é o crescimento do empreendedorismo entre as mulheres em Goiás. Hoje, mais de 147,7 mil delas possuem CNPJ registrado, sendo que pelo menos 97,6 mil atuam como trabalhadoras autônomas.

Além disso, estima-se que mais de 50 mil mulheres sejam empregadoras, movimentando a economia ao gerar renda para si e para outras pessoas com a criação de novos postos de trabalho.