Quirinópolis abre Circuito Goiano de Pesca Esportiva

Goiás Turismo abre Circuito Goiano de Pesca Esportiva, em Quirinópolis (Foto: Wellington Cuei / Goiás Turismo)

O município de Quirinópolis, a 290 km de Goiânia, abre a série de competições do Circuito Goiano de Pesca Esportiva 2025, neste fim de semana. As atividades do evento, que tem apoio do Governo de Goiás, por meio da Goiás Turismo, começaram nesta sexta-feira (7/3). Mas a largada da competição, com mais de 130 equipes, será às 7h deste sábado (8/3), no Povoado Geraldo Lemos.

Início da competição é marcado com ações sociais que incluem palestras sobre sustentabilidade ambiental para alunos do ensino fundamental e distribuição de cestas básicas para moradores em situação de vulnerabilidade. A partir das 20h, haverá a classificação do arremesso, uma tradição entre os participantes.

Quirinópolis

O torneio deve movimentar a economia da região com a chegada de novos turistas e cerca de 400 pescadores de São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal, além de diferentes municípios goianos.

Os pescadores ficarão durante todo o dia no entroncamento entre Rio Preto e o Paranaíba em busca do maior exemplar de tucunaré, a espécie mais encontrada na região. Eles devem pescar, medir, filmar e devolver o peixe para a água.

No final do dia, os vídeos serão avaliados pela comissão julgadora. Os participantes disputam cerca de R$ 100 mil em prêmios, entre lanchas, carretas, equipamentos de pesca, além de troféus. As atividades terminam à noite, com a cerimônia de premiação, jantar e a final da competição de arremesso.

Segundo o presidente da Goiás Turismo, Fabrício Amaral, Quirinópolis vem pleiteando participar do torneio desde o ano passado e se empenhou para sediar uma das dez etapas do evento.

“O número de inscritos surpreendeu e a expectativa é muito positiva. Teremos mais um ano com recorde de participantes, consolidando Goiás entre os melhores estados para a prática de pesca esportiva”, acrescentou.

O organizador do Circuito Goiano de Pesca Esportiva, Paulo Elthon, assegura que esta primeira etapa conta com uma grande estrutura para receber os pescadores. “É uma região com muito peixe. Estão todos muito ansiosos”, afirmou.

Novidades

Além de Quirinópolis, a Goiás Turismo anunciou a inclusão dos municípios de Inaciolândia e Abadiânia no Circuito Goiano de Pesca Esportiva, se juntando a Alexânia, São Simão, Niquelândia, Buriti Alegre, Luziânia, Catalão e Três Ranchos. Os torneios serão realizados de março a outubro.

Em 2025, a autarquia ampliou os investimentos na Temporada de Pesca Esportiva – que envolvem também os torneios Gigantes do Araguaia, Tucuna Queen e Rainhas do Araguaia – com investimentos de cerca de R$ 2 milhões.