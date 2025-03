41% das novas empresas em Goiás têm mulheres no quadro societário

Mulheres abriram 3.700 novos negócios em 2025 em Goiás ( Foto: SSG)

Cerca de 41% das empresas abertas em Goiás, no ano de 2025, possuem mulheres em seu quadro societário. Em janeiro e fevereiro, o estado registrou 4.450 e 4.507 novos CNPJ’s, respectivamente.

O acumulado dos dois meses aponta que, desse total, 3.700 negócios contam com sócias no contrato. Os dados são da Junta Comercial do Estado de Goiás (Juceg) e não incluem os microempreendedores individuais.

Segundo o presidente da Juceg, Euclides Barbo Siqueira, o número demonstra a força do empreendedorismo feminino.

“Em toda a série histórica, quando analisamos as aberturas totais de empresas, temos presenciado o papel da mulher nos excelentes números obtidos pelo estado. Percebemos ainda que as mulheres, geralmente, estão mais preparadas para manter uma empresa aberta a longo prazo, pois planejam e estudam mais antes de empreender”, aponta.

Do total de novas aberturas de empresas em janeiro e fevereiro, 322 negócios possuem capital social superior a R$ 500 mil.

“Certamente, as mulheres estão presentes nesses grandes empreendimentos, seja como sócia investidora ou administradora”, considera Euclides.

Em todo o ano de 2024, a Junta Comercial registrou a abertura de mais de 17 mil novos negócios com mulheres entre os sócios.

Novas empresas

Goiás iniciou o ano com números expressivos de novas aberturas de empresas. Em fevereiro, foram 4.507 novos empreendimentos, já superando o mês anterior, que teve 4.450. Vale destacar que a casa dos 4 mil CNPJ’s por mês nunca havia sido alcançada.

O presidente da Junta Comercial comemora.

“Rompemos a barreira dos 4 mil em janeiro e agora, em fevereiro, continuamos subindo. Isso é sinal de que o ano vai ser promissor”, acredita Euclides.

Em fevereiro, as cidades de Goiânia (1643), Aparecida de Goiânia (268), Anápolis (234), Rio Verde (166) e Luziânia (84) compõem o top 5 dos municípios que mais registraram novos empreendimentos no período.

As áreas que mais atraíram investimentos foram serviços combinados de escritório; treinamento e desenvolvimento profissional e gerencial; promoção de vendas; atividades de consultoria em gestão empresarial; e preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo.