“Goiás já faz sua parte para reduzir preço da cesta básica”, diz Caiado

“Não é porque o governo federal está falando disso agora que Goiás precisa correr atrás. Fizemos nossa parte há anos”, ressalta Caiado em entrevista (Fotos: Wesley Costa)

Em meio ao debate nacional sobre a redução de impostos sobre alimentos, o governador Ronaldo Caiado destacou que Goiás já adota, desde março de 2022, políticas de desoneração da cesta básica, com alíquotas zeradas ou significativamente reduzidas para itens essenciais.

Em entrevista à Rádio Interativa FM, nesta segunda-feira (10/03), o chefe do Executivo estadual reforçou que o estado é pioneiro nessa medida. “Goiás já faz sua parte para reduzir o preço da cesta básica”, afirmou, ao completar a garantia e o alívio para o bolso dos goianos.

“Enquanto o governo federal gasta sem planejamento e aumenta a dívida pública, Goiás mostra que é possível governar com seriedade, transparência e resultados concretos para a população”, comentou o governador ao citar que ovos, frutas, legumes, verduras, leite, milho, trigo, aveia e raízes já têm taxa zero de impostos no estado.

“Outros produtos da cesta básica, como arroz, feijão, açúcar, café, macarrão, óleo, sal, manteiga, queijo, farinha e pães tiveram suas alíquotas reduzidas de 19% para 7% há mais de três anos”, completou o governador. Impostos da cesta básica Sobre o anúncio da redução de impostos de itens da cesta básica por parte do governo federal para tentar de conter a inflação de alimentos, Caiado lembrou que representantes federais passaram a pedir aos estados que fizessem a mesma coisa.

“Não é porque o governo federal está falando disso agora que Goiás precisa correr atrás. Já fizemos nossa parte há anos, com responsabilidade fiscal e respeito ao dinheiro público”, disse o governador.

Ronaldo Caiado acrescentou ainda que o governo federal tem deixado de honrar compromissos com o estado, como o pagamento de R$ 150 milhões referentes a medicamentos de alto custo e R$ 350 milhões por serviços prestados em hospitais credenciados.

Investimentos

“Nossas rodovias são reconhecidas como as melhores do país”, diz governador (Foto: Wesley Costa)

Além da desoneração da cesta básica, Caiado destacou avanços de Goiás em outras áreas essenciais. Na saúde, o estado está construindo o Complexo Oncológico de Referência do Estado de Goiás (Cora), considerado o maior da América Latina em seu segmento.

“Goiás nunca teve um leito público para tratamento de câncer antes do nosso governo. Hoje, temos estruturas modernas e humanizadas”, afirmou.

Na infraestrutura, o governador citou a recuperação e modernização de rodovias, com asfalto de alta qualidade e pontes de concreto, além da implantação de câmeras inteligentes para fiscalização de trânsito. “Nossas rodovias são reconhecidas por caminhoneiros e motoristas como as melhores do país”, ressaltou ele.

Na oferta de serviços digitais, lembrou Caiado, Goiás passou a ocupar o primeiro lugar no ranking nacional. “Quando assumimos, o estado estava em 25º lugar. Hoje, somos referência, à frente de São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná”, comemorou.

Já na educação o estado reduziu drasticamente os índices de analfabetismo e alcançou notas recordes no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). “Tínhamos 55% das crianças do segundo ano do ensino fundamental analfabetas. Hoje, nossos alunos estão entre os melhores do país, com notas acima de 980 em português”, sublinhou Caiado.