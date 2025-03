Martim Cererê passa atender produções locais em novo formato

O Centro Cultural Martim Cererê, unidade da Secretaria de Estado da Cultura (Secult), irá acolher, a partir de agora, ensaios gratuitos de companhias artísticas da região durante o período noturno, além dos atendimentos já realizados nas manhãs e tardes de terça a sexta-feira.

A iniciativa visa ampliar e democratizar o apoio do Governo de Goiás aos produtores e companhias locais.

As sessões de ensaio gratuito ocorrerão de terça a sexta-feira, das 08 às 17 horas. Para o período noturno, os ensaios acontecerão de terça a quinta-feira, das 18 às 21 horas.

A secretária de Estado da Cultura, Yara Nunes, destaca que o Centro Cultural Martim Cererê continua a ser um pilar essencial para o fortalecimento da cultura local e o desenvolvimento das artes na região.

“Essa iniciativa representa um avanço significativo na democratização do acesso e no apoio que a Secretaria de Cultura oferece aos nossos produtores e artistas. Estamos comprometidos em fortalecer as artes em nossa região e proporcionar um espaço onde a criatividade possa prosperar”, afirma a secretária.