Inaugurado colégio de tempo integral para 454 alunos em Padre Bernardo

A oferta de educação de qualidade em tempo integral no município de Padre Bernardo, Entorno do DF, registrou mais um avanço nesta quarta-feira (12/3), com a entrega da nova sede do Centro de Ensino em Período Integral (Cepi) do Campo Santa Bárbara, no distrito de Vendinha.

Após mais de dez anos de espera, o prédio enfim foi inaugurado, durante cerimônia com a presença do governador Ronaldo Caiado, centenas de estudantes, familiares e professores.

“Trabalhar pelo Entorno sempre foi o maior desafio do meu governo. E hoje estamos trazendo cidadania para as pessoas”, afirmou o governador. “Já entregamos aqui mais de 10 colégios padrão Século XXI”, complementou, após lembrar um passado recente em que as escolas estaduais eram conhecidas pela estrutura velha e precária. “Hoje isso mudou. As pessoas têm autoestima, orgulho em poder morar aqui nesses municípios”, discursou o governador.

O Cepi está pronto para receber 454 estudantes dos ensinos fundamental e médio, atendendo a um compromisso de modernização da rede de ensino. O valor investido é de R$ 4,4 milhões. A nova sede foi iniciada em 2013, mas nunca se tornou realidade, pois os serviços foram paralisados em 2015.

“Eu vim visitar a escola e pude ver como os professores e os nossos administrativos trabalhavam em condição de insalubridade no prédio anterior”, relatou Fátima Gavioli, secretária da Educação.

Com a conclusão do colégio, chegou ao fim uma verdadeira novela que também angustiava a comunidade e a prefeitura. “Aqui era abandonado. Servia para usuário consumir droga, trazendo insegurança”, lembrou o prefeito Joseleide Lázaro.

Agora, o que era um amontoado de concreto se tornou uma estrutura ampla e moderna, com 12 salas de aula, laboratórios e quadra coberta. “O dinheiro desapareceu e não fizeram nada. Mas quando chegamos ao governo, investimos e a obra está entregue”, criticou Caiado.

O projeto foi pensado para oferecer o que há de melhor em termos de infraestrutura, tornando o ambiente mais propício ao aprendizado. As escolas de tempo integral vão além do ensino tradicional, oferecendo estudo orientado, atividades práticas no contraturno e a oportunidade de cursar disciplinas optativas nas áreas de robótica, artes, literatura e empreendedorismo, entre outras.

Há ainda três refeições diárias e o chamado Projeto de Vida, em que os estudantes contam com auxílio de um professor tutor.

Santo Antônio do Descoberto

Também nesta quarta-feira (12/3), em Santo Antônio do Descoberto, o governador Ronaldo Caiado entregou a reforma do Colégio Estadual da Polícia Militar de Goiás (CEPMG) José Elias de Azevedo, orçada em R$ 1,1 milhão, além de cartões do Bolsa Uniforme.

Em Santo Antônio do Descoberto, colégio militar está de cara nova: reforma incluiu a instalação de um subestação de energia para alimentar aparelhos de ar condicionado

As obras incluíram a execução do projeto de combate a incêndio, instalações elétricas, cobertura dos blocos, reforma dos banheiros e vestiários, construção do muro, além da pintura geral. Também foi implantada uma subestação de energia, o que vai garantir maior conforto para os estudantes.

De acordo com o comandante diretor do CEPMG, o colégio atende 902 alunos. “São novas instalações, espaços ampliados e, principalmente, a instalação da subestação de energia, que garantirá mais estabilidade elétrica e permitirá a climatização das salas de aula”.

As duas unidades escolares pertencem à coordenação regional de ensino de Águas Lindas de Goiás. Juntas, elas receberam R$ 5,5 milhões em recursos do Estado.

Editado por Kattia Barreto via Secretaria de Comunicação – Governo de Goiás