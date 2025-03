TeNpo 2025 divulga resultado preliminar da etapa de habilitação de espetáculos

Mostra de Teatro Nacional de Porangatu – TeNpo será realizada de 22 a 26/04. Serão 6 apresentações de espetáculos cênicos de artistas goianos (Foto: Secult Goiás)

A Secretaria de Estado da Cultura (Secult Goiás) torna público o resultado preliminar da fase de habilitação do Edital de Credenciamento e de Seleção de Propostas de Espetáculos de Artes Cênicas para a 20ª Mostra de Teatro Nacional de Porangatu – TeNpo, que ocorre de 22 a 26 de abril.

A lista com o resultado pode ser conferida no site oficial do evento pelo link https://mostratenpo.cultura.go.gov.br/p/3505-editais-e-resultados.

Os recursos devem ser interpostos até às 17 horas desta quarta-feira (12/03), e a análise será feita nos dias 13 e 14/03. O resultado final da etapa de habilitação será publicado na segunda-feira (17/03). Em seguida, terá início a fase de avaliação, com publicação do resultado preliminar no dia 21/03, prazo de recurso até o dia 24/03, e resultado final e homologação no dia 27/03.

Seleção de espetáculos

O certame irá selecionar seis apresentações de espetáculos cênicos de artistas ou grupos goianos, com um cachê de R$ 25 mil para cada. Entre as vagas, três são destinadas a grupos de Goiás, duas a apresentações do município de Porangatu e uma exclusivamente a artistas ou grupos do interior do estado.

TeNpo

O TeNpo é realizado pelo Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Cultura, com correalização da Universidade Federal de Goiás (UFG) e Fundação Rádio e Televisão Educativa (RTVE), e parceria do Goiás Social, da Prefeitura de Porangatu e do Sesc Goiás.