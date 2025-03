Cine Cultura tem quatro estreias e debate especial

Longa Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, que conquistou o Oscar 2025 de Melhor Filme Estrangeiro, segue na programação do cinema (Foto: Divulgação)

Nesta quinta-feira (13/03), o Cine Cultura apresenta quatro estreias na programação, com produções premiadas, além de um debate especial.

Entre os destaques está o filme Oeste Outra Vez, de Érico Rassi (Comeback), produção goiana que foi a grande vencedora do 52º Festival de Gramado, com três prêmios: Melhor Filme, Melhor Ator Coadjuvante para Rodger Rogério e Melhor Fotografia para André Carvalheira.

Ainda na telona, tem o longa Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, que conquistou o Oscar 2025 de Melhor Filme Estrangeiro, além de ter sido indicado a Melhor Filme e Melhor Atriz (Fernanda Torres).

Também serão exibidos O Melhor Amigo, do cineasta cearense Allan Deberton, que define seu filme como um musical tropical, e As Cores e Amores de Lore, novo documentário de Jorge Bodanzky.

O roteiro também traz uma sessão seguida de debate do filme mineiro Baixo Centro, vencedor da Mostra de Tiradentes de 2018. Essa sessão ocorrerá nesta quinta-feira (13/03), às 19 horas, com ingresso a um valor simbólico de R$ 5.

Para os cinéfilos que ainda não assistiram, ainda dá tempo de conferir os longas Flow, de Gints Zilbalodis; Conclave, dirigido por Edward Berge; Misericórdia (última sessão), de Alain Guiraudie; e A Semente do Fruto Sagrado(última sessão), do diretor Mohammad Rasoulof, que continuam em exibição na sala.

O Cine Cultura é uma unidade da Secretaria de Estado da Cultura (Secult) e funciona no prédio do Centro Cultural Marietta Telles, na Praça Cívica, com sessões diárias. O valor do ingresso é R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia), com pagamento em dinheiro ou via PIX. Às segundas-feiras, todos pagam meia.

Sinopses

Ainda Estou Aqui (2024, Brasil, 14 anos, 135 min, dir: Walter Salles)

Uma mulher casada com um ex-político durante a ditadura militar no Brasil é obrigada a se reinventar e a traçar um novo destino para si e os filhos depois que a vida de sua família é impactada por um ato violento e arbitrário.

Oeste Outra Vez (2025, Brasil, 14 anos, 97 min, dir: Érico Rassi)

No sertão de Goiás, homens brutos que não conseguem lidar com suas fragilidades são constantemente abandonados pelas mulheres que amam. Tristes e amargurados, eles se voltam violentamente uns contra os outros.

O Melhor Amigo (2025, Brasil, 14 anos, 95 min, dir: Allan Deberton)

Na praia de Canoa Quebrada, o reencontro entre Lucas e Felipe faz acender antigos desejos. Enquanto Lucas se joga neste paraíso solar e musical, em busca de uma paixão ardente e incerta, Felipe, com sua presença sempre tão misteriosa, parece escorregar por entre os dedos.

As Cores e Amores de Lore (2025, Brasil, 14 anos, 80 min, dir: Jorge Bodanzky)

Feito a partir de uma série de encontros entre o diretor Jorge Bodanzky e a pintora alemã Eleonore Koch, única discípula de Volpi, radicada no Brasil desde a Segunda Guerra Mundial, o filme retrata os últimos anos da artista, que viveu livre e intensamente, dedicando sua vida à arte.

A Semente Do Fruto Sagrado (2025, Irã/Alemanha/França, 14 anos, 166 min, dir: Mohammad Rasoulof)

Recém-promovido a juiz de instrução, Iman luta contra a paranóia e o esgotamento mental em meio à agitação política em Teerã causada pela morte de uma jovem. Quando sua arma desaparece, ele suspeita de sua esposa e suas filhas, impondo medidas severas que desgastam os laços familiares.

Misericórdia (2025, França, 16 anos, 103 min, dir: Alain Guiraudie)

Retornando à sua cidade natal para o funeral de seu falecido chefe, a estadia de Jérémie com a viúva Martine se envolve em um desaparecimento, um vizinho ameaçador e as intenções duvidosas de um abade.

Conclave (2025, EUA/Reino Unido, 12 anos, 120 min, dir: Edward Berger)

O Cardeal Lawrence é encarregado de liderar um dos eventos mais secretos e antigos do mundo, a seleção de um novo Papa, onde ele se encontra no centro de uma conspiração que pode abalar os próprios alicerces da Igreja.

Flow (2025, Letônia/Bélgica/França, Livre, 85 min, dir: Gints Zilbalodis)

Gato é um animal solitário, mas quando seu lar é destruído por uma grande inundação, ele encontra refúgio em um barco habitado por diversas espécies, tendo que se juntar a elas apesar das diferenças.

Programação de 13 a 19/03

Dia 13/03 – Quinta-feira

14h – Oeste Outra Vez (14 anos)

16h15 – Ainda Estou Aqui (14 anos)

19h – Baixo Centro + debate com Ewerton Belico e Fabrício Cordeiro (14 anos)

Dia 14/03 – Sexta-feira

15h – As Cores e Amores de Lore (14 anos)

17h – Oeste Outra Vez (14 anos)

19h30 – Ainda Estou Aqui (14 anos)

Dia 15/03 – Sábado

13h40 – Flow (Livre)

15h35 – Conclave (12 anos)

18h – Oeste Outra Vez (14 anos)

20h – Ainda Estou Aqui (14 anos)

Dia 16/03 – Domingo

13h40 – O Melhor Amigo (14 anos)

15h35 – Oeste Outra Vez (14 anos)

17h45 – Misericórdia (16 anos) – última sessão

20h – Ainda Estou Aqui (14 anos)

Dia 17/03 – Segunda-feira

13h30 – As Cores e Amores de Lore (14 anos)

15h15 – Oeste Outra Vez (14 anos)

17h15 – O Melhor Amigo (14 anos)

19h10 – A Semente do Fruto Sagrado (14 anos) – última sessão

Dia 18/03 – Terça-feira

15h – Ainda Estou Aqui (14 anos)

17h50 – Oeste Outra Vez (14 anos)

20h – O Melhor Amigo (14 anos)

Dia 19/03 – Quarta-feira

14h – As Cores e Amores de Lore (14 anos)

15h40 – O Melhor Amigo (14 anos)

17h40 – Ainda Estou Aqui (14 anos)

20h15 – Oeste Outra Vez (14 anos)