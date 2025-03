Ingressos da Torcida Premiada para jogo entre Anápolis e Atlético podem ser trocados a partir de quarta-feira (12)

Trocas poderão ser feitas presencialmente ou online

Os ingressos da Torcida Premiada poderão ser trocados a partir desta quarta-feira (12) para o jogo entre o Anápolis e Atlético Goianiense, a ser realizado no próximo sábado (15), às 17h, no Estádio Jornas Duarte, em partida válida pelo jogo de volta da semi-final do Campeonato Goiano.

Os contribuintes anapolinos que desejam realizar a troca do ingresso precisam fazer o cadastro com biometria facial na Ingresso SA, apresentar documento original do titular com foto e comprovar o pagamento do IPTU e TSU, apresentando certidão negativa do imóvel.

As trocas poderão ser feitas presencialmente ou online. A troca presencial será na bilheteria da arquibancada descoberta do Estádio Jonas Duarte, na quarta-feira (12), das 09h às 18h, na quinta-feira (13), das 09h às 18h, e na sexta-feira (14), das 09h às 18h, ou até esgotarem os ingressos.

As trocas online também ocorrem através do Zap da Prefeitura, pelo número: (62) 98551-6888, na opção 03, na quarta-feira (12), das 09h às 17h, na quinta-feira (13), das 09h às 17h e na sexta-feira (14), das 09h às 17h, ou até esgotarem os ingressos.