Saiba como pacientes diabéticos podem retirar aparelhos e fitas de monitoramento de glicose na Rede Municipal de Saúde

Município está equipado e abastecido para oferecer todo o atendimento para os pacientes

Pacientes diabéticos de Anápolis, que fazem o uso da insulina, bem como mulheres grávidas que receberam diagnóstico de Diabetes Gestacional, podem procurar o Centro de Distribuição do Município para receber as orientações para retirada do glicosímetro e fitas.

O aparelho é utilizado para fazer o monitoramento os níveis de glicose no sangue de forma rápida e segura, através de uma pequena amostra de sangue, retirada por meio de perfuração no dedo.

Outros pacientes que tenham sido diagnosticados com a diabetes, mas não precisem fazer o uso da insulina, devem realizar a monitorização da doença nas unidades básicas de saúde mais próximas de casa.

Isso porque essas unidades contam com todo o equipamento necessário para fazer a medição e os pacientes ainda podem passar por consultas médicas e consultas de enfermagem.

Nas consultas, também recebem todas as orientações para evitar picos de hipoglicemia ou hiperglicemia, que ocorrem quando os índices glicêmicos caem ou sobem demais no sangue, causando uma série de problemas ao paciente.

Todo esse protocolo é seguido a partir de estudos e orientação do Ministério da Saúde. Vale lembrar ainda que o município está equipado e abastecido para oferecer todo o atendimento para diabéticos, inclusive com as insulinas.

Protocolo

Aos pacientes que usam insulina ou para as gestantes, é necessário passar por consulta com endocrinologista. Esse profissional fará a prescrição da insulina e do aparelho.

A partir desses documentos e dos exames médicos é que o paciente entre no processo do Centro de Distribuição para ter direito aos materiais de monitoramento.