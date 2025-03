Conheça os serviços de saúde especializado de atendimento à mulher em Anápolis

Unidades oferecem diversos atendimentos básicos como o exame preventivo e o pré-natal

No sábado (08) foi celebrado o Dia Internacional da Mulher, uma data que busca valorizar e promover os direitos das mulheres, sendo um deles a saúde.

Em Anápolis, são realizados diversos atendimentos gratuitos voltados para a Saúde da mulher, desde exames preventivos até consultas de rotina e especializadas em diversas regiões da cidade.

Para receber o atendimento inicial, as pacientes devem marcar consulta presencialmente nas Unidades Básicas de Saúde, localizadas em diversas regiões da cidade.

As unidades oferecem diversos atendimentos básicos como o exame preventivo e o pré-natal.

Atendimento especializado

Após receber o atendimento na unidade, os médicos podem avaliar a situação clínica e fazer o encaminhamento para unidades especializadas.

A Unidade de Saúde da Mulher está localizada no bairro Vila Jussara, no prédio onde será inaugurada a UPA Central, e oferece serviços especializados de atendimento à mulher. O exame preventivo e a solicitação para colocar o DIU podem ser agendados presencialmente.

Na unidade são realizadas também consultas ginecológicas, atendimentos de enfermagem e exames de ultrassom que podem ser feitos após encaminhamento médico.

Para mulheres idosas que possuem comorbidades, o Hospital Dia do Idoso, localizado no bairro Jardim Calixto, possui uma equipe de profissionais especialistas, como geriatras, que oferecem atendimento de acordo com as necessidades das pacientes, também após encaminhamento médico.