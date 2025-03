MotoGP em Goiânia deve movimentar mais de R$ 868 milhões

Paixão por motos: mais de 150 mil fãs esperados para ver as grandes estrelas acelerando na pista (Foto: Dorna Sports/Divulgação)

Maior campeonato de motovelocidade do mundo, a MotoGP voltará ao Brasil após um hiato de 22 anos com uma etapa em Goiânia, em março do ano que vem. Estudo feito pelo Instituto Mauro Borges (IMB) indica que a realização do evento vai movimentar a economia goiana em mais de R$ 868 milhões.

Há expectativa de geração de pelo menos quatro mil empregos, além do aquecimento de toda a cadeia de negócios em torno da corrida, o chamado trade turístico.

O levantamento sobre o impacto financeiro considera os preparativos para a etapa da MotoGP e também faz projeções para a semana da corrida. O evento deve atrair mais de 150 mil pessoas, sendo 12% do exterior e 32% de outros estados. Entre os setores mais impactados, estão: transporte; hotelaria; comércio de produtos alimentícios e bebidas; atividades de publicidade, televisão e cinematografia.

O estudo do IMB prevê que cada pessoa atraída pelo evento terá um gasto médio de R$ 3.180. O cálculo considera itens como ingresso para a corrida, hospedagem, alimentação e lazer. Já a arrecadação tributária do Estado está estimada em R$ 130 milhões (ICMS e ISS).

“Poucos lugares no mundo recebem um evento desse porte. Então, a MotoGP coloca Goiânia num patamar de protagonismo. Isso fortalece nosso turismo”, celebrou o presidente da Goiás Turismo, Fabrício Amaral.

Por isso, foi montado um comitê que discute o preparo da cidade para receber a corrida, bem como estratégias de divulgação das potencialidades goianas. “Um evento puxa o outro, e a tendência de atrair outros é muito grande. Nossa capital é linda, acolhedora e estará pronta”, assegurou.

Com um traçado que favorece a velocidade, o circuito no autódromo de Goiânia deve ser um dos mais rápidos da MotoGP (Foto: Secom)

O presidente do Conselho Empresarial de Turismo (Cetur), da Fecomércio Goiás, Ricardo Rodrigues, apontou que, para ter sucesso, o setor deve atender a três pilares: hospitalidade, segurança e infraestrutura.

Para ele, os goianos são acolhedores por natureza, o Estado oferece boa segurança pública e está em construção uma estratégia para atender as demandas indiretas do evento. “O turismo vive um momento muito pujante, onde a iniciativa privada se aproximou da pública para discutir todas as questões, e isso evita erros. Estamos de mãos dadas, e quem ganha é a população”, comentou.

A MotoGP vai movimentar não só o turismo na capital goiana, como de municípios próximos. Nesse sentido, segundo projeção do IMB, cerca de 67 mil pessoas precisarão de hospedagem. Os turistas devem ocupar toda a capacidade hoteleira de Goiânia e também se acomodar em cidades como Aparecida de Goiânia, Anápolis, Trindade, Caldas Novas e outras.

É esperado, ainda, um aumento de visitantes nos destinos turísticos de Goiás, dias antes e após a corrida.

Até 2030

Governador Ronaldo Caiado e representantes da Dorna Sports, juntamente com secretários de Estado, durante a assinatura do contrato com a empresa, em dezembro de 2024 (Foto: Secom)

A parceria que estabelece Goiânia como a sede das etapas brasileiras da MotoGP tem vigência de cinco anos – de 2026 a 2030.

“Para nós é um momento de muito orgulho porque Goiás vai assistir algo que apenas alguns países do mundo têm chance. Este será o evento mais organizado e faremos algo que ficará na história”, projetou o governador Ronaldo Caiado, na ocasião da assinatura do contrato com a empresa espanhola Dorna Sports e a Brasil Motorsport, em dezembro de 2024.

Para tanto, o Autódromo Internacional Ayrton Senna passa por uma ampla reforma que custará cerca de R$ 50 milhões. As intervenções visam atender a alguns critérios do evento internacional, além de aperfeiçoar a estrutura para melhor receber o público e os pilotos com suas equipes.

“Esse será o maior evento de toda a história do Estado. Durante cinco anos, Goiás será o centro da principal categoria da motovelocidade mundial. A qualidade do nosso autódromo foi um fator fundamental para conseguirmos trazer essa etapa para cá e, claro, iremos trabalhar para deixar tudo em perfeitas condições para receber os mais de 150 mil adeptos que virão à Goiânia”, projetou o secretário-geral de Governo, Adriano da Rocha Lima.

O secretário de Esporte e Lazer, Rudson Guerra, destacou que a MotoGP certamente vai atrair o maior público que o Autódromo de Goiânia já viu. “O povo goiano é apaixonado pelo esporte a motor, vemos isso semanalmente nas competições regionais e nacionais que recebemos aqui. Além disso, serão dezenas de milhares de turistas. Estaremos preparados para recebê-los”, garantiu.

Evento reúne pilotos internacionais

Pilotos internacionais demonstram a força do motociclismo mundial (Foto: Dorna Sports/Divulgação)

Um ano antes da MotoGP, Goiânia vai viver o clima da velocidade sobre duas rodas no Autódromo Internacional Ayrton Senna já nesta segunda-feira (17/03), às 11 horas. Cinco pilotos internacionais das categorias MotoGP, Moto2 e MotoE demonstrarão a força da disputa mais importante do motociclismo mundial.

Além de ver os pilotos em ação fazendo manobras no circuito, o público poderá fazer perguntas aos atletas e também uma sessão de fotos. Os ingressos gratuitos para o evento serão disponibililzados pelo site da MotoGP.