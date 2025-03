Unidade de Saúde da Mulher terá ação com agendamento de consultas com especialistas e de exames nesta segunda (17)

Ação em comemoração ao mês da mulher visa incentivar o cuidado pessoal através de consultas de rotina e realização de exames

A Secretaria Municipal de Saúde promoverá nesta segunda (17), a partir das 7h, na Unidade de Saúde da Mulher, uma ação com o agendamento de exames, consultas e palestra voltada para as mulheres do município. A Unidade está localizada na Rua Estrela do Sul, na Quadra 4, no bairro Vila Jussara, no antigo Hospital Municipal.

A ação é promovida pela pasta em comemoração ao mês especial da mulher e busca incentivar o cuidado pessoal e a frequência em exames e consultas de rotina.

A programação começará com a entrega de senhas para os agendamentos, seguida de um café da manhã às 8h, para todas as participantes, e uma palestra sobre “Mamografia”.

Na unidade de saúde serão disponibilizados serviços como agendamento de exames de prevenção e consultas ginecológicas.

As pacientes poderão também realizar a abertura de processos de planejamento familiar, receber orientações e realizar consultas com uma nutricionista, além de aferição de pressão arterial e glicemia.