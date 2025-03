CEADI oferece aulas complementares gratuitas fortalecendo a aprendizagem em Anápolis

Iniciativa da Secretaria Municipal de Educação busca garantir um ensino mais eficiente

O Centro Municipal de Ensino a Distância (CEADI) é uma iniciativa da Secretaria de Educação que busca fortalecer o ensino a distância na rede municipal de Anápolis. A plataforma disponibiliza videoaulas no Youtube que estão disponíveis para todo o público. As aulas são gravadas por professores de diversas disciplinas da rede municipal.

Atualmente, o CEADI investe na produção dos vídeos interativos e materiais didáticos que buscam garantir um ensino mais eficiente e atrativo alinhados à Base Nacional Comum Curricular (BNCC).

Segundo o diretor do CEADI, Eder Bento, os vídeos oferecem acessibilidade para todas as pessoas com um ensino gratuito e de qualidade.

“O conhecimento precisa ser livre e acessível a todos. Se um estudante precisa de reforço em Matemática ou Língua Portuguesa, ele encontra tudo em nosso canal, sem qualquer barreira”, destaca Eder Bento.

“Nosso compromisso não é apenas com os alunos matriculados na rede municipal, mas com todos que desejam aprender. Seja um jovem que precisa revisar conteúdo ou um adulto que deseja retomar a base da educação, o CEADI está aberto para todos”, conclui o diretor.

Mudanças no CEADI e próximos passos

Uma das primeiras ações da nova gestão do Centro de Ensino foi a aplicação de uma sondagem diagnóstica em várias escolas do município que recebeu mais de 3.500 respostas.

Em seguida foi realizado a criação de vídeos voltados para comentar as questões, o que contribuiu com a revisão de conteúdo feita pelos alunos e permitindo que os professores utilizem como material de apoio na sala de aula.

A mudança foi realizada após um levantamento que contou com 3.000 respostas coletadas de usuários que apresentaram as principais dificuldades encontradas durante o estudo.

De acordo com o diretor do CEADI, existe a previsão de inovações que prevê apresentar a educação através de novas estratégias, como a criação de um podcast semanal “CEADI Conecta” que abordará temas como a inclusão educacional e estratégias de ensino, faz parte das inovações previstas e o oferecimento de treinamentos online voltado para servidores da prefeitura e para toda a população.

“Queremos ir além das salas de aula e levar conhecimento para dentro das casas, tornando a educação um recurso acessível e contínuo para todos”, explica Bento.