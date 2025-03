Troca Sustentável será realizada nesta sexta-feira (14)

Ação visa incentivar o plantio de árvores no município (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

Para adquirir as mudas, os interessados devem levar itens recicláveis, como garrafas plásticas, latas, resíduos eletrônicos ou 1 kg de alimento não perecível, o que é equivalente a uma muda.

A população pode realizar a troca dos itens recicláveis por mudas de diferentes espécies como Jambo vermelho, Jaca, Pitanga, Manga, Cataiga, Goiaba, Romã, Limão, Bálsamo, Guapuruvu, Guapeva, Jacarandá Mimoso, Amora, Ameixa amarela, Pata de vaca, Ângico, Ingá, Tamboril, Pororoca, Moringa, Ipê de Jardim, Ipê Rosa, Ipê branco, Ipê Caraíba, Ipê Roxo, Pombeiro, Café, Cafézinho, Jatobá, Caju e Atemoia.

O Viveiro Municipal é localizado no trevo do Recanto do Sol, em frente ao Posto Carreteiro.

Vale lembrar que essa é uma exceção, visto que a iniciativa, posteriormente, será mantida no Jardim Botânico.