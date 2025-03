Lançados editais do Fundo de Arte e Cultura

Governo de Goiás abre quatro editais do Fundo de Arte e Cultura (FAC), nesta segunda-feira (17/03), para a realização de eventos culturais no estado: informações no site da Secult (Fotos: Secult-GO)

A Secretaria de Estado da Cultura (Secult-GO) publicou, no Diário Oficial do Estado desta segunda-feira (17/03), quatro editais do Fundo de Arte e Cultura (FAC) totalizando R$ 6,7 milhões em investimento para a classe artística. As oportunidades abrangem a realização de eventos de diversas áreas, apoio aos festejos tradicionais do Estado, a estruturação de bandas, fanfarras e corais, além do Prêmio de Literatura Bariani Ortêncio. “É o edital mais moderno e inovador já feito pelo governo estadual. Ele foi planejado para atender as reais necessidades dos artistas e produtores culturais do nosso Estado” destaca Yara Nunes, secretária de Estado da Cultura. “Além de ampliar o acesso aos recursos, eles trazem critérios mais inclusivos e estratégicos, permitindo que a cultura goiana continue crescendo e impactando positivamente a sociedade”, esclarece. Serão destinados: R$ 3,4 milhões para os projetos de difusão de eventos;

R$ 2 milhões para o apoio aos festejos tradicionais;

R$ 1 milhão para a estruturação das bandas, fanfarras e corais;

e R$ 300 mil para o Prêmio Bariani Ortêncio. Ao todo, serão contemplados mais de 40 projetos culturais de artistas, produtores e trabalhadores da cultura de Goiás. Os editais estarão disponíveis no site da Secult (goias.gov.br/cultura). Já as inscrições poderão ser feitas entre os dias 24 de março a 24 de abril na Plataforma Baru de Editais (sistemabaru.cultura.go.gov.br). Mais inovação A Secult vai lançar, ainda no primeiro semestre, outros dois editais que são novidade: o de Cultura Negra

e o de Ocupação de Espaços Culturais. O primeiro terá R$ 800 mil em recursos para contemplar propostas com proponente negro. Além disso, pelo menos 50% dos trabalhadores que vão atuar no projeto também deverão ser negros. Já o edital de ocupação terá R$ 1,2 milhão de investimento para contemplar projetos de diversas áreas artísticas, como: teatro,

dança,

música

e artes visuais. Poderão ainda ser inscritas propostas que deverão ser executadas no Centro Cultural do TRT e em praças e parques de Goiânia e Aparecida de Goiânia. “Este é um momento histórico para a cultura em Goiás. Pela primeira vez, construímos editais tão abrangentes, que consideram a diversidade do nosso cenário artístico e garantem oportunidades para diferentes segmentos”. “O Governo de Goiás tem investido em novas formas de fomento, fortalecendo a arte e valorizando nossos talentos”, conclui Yara Nunes.