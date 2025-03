Prefeitura de Anápolis abre vagas para capacitação em projetos de dança e música

Aulas serão realizadas no Centro de Formação de Profissionais em Educação de Anápolis (CEFOPE)

A Prefeitura de Anápolis, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, do Conselho Municipal de Cultura e da Secretaria Municipal de Educação, abriu vagas para capacitações em dança e música. As atividades acontecerão em abril deste ano, com aulas realizadas no Centro de Formação dos Profissionais em Educação de Anápolis (CEFOPE).

Capacitação em Dança

Para quem deseja aprender mais sobre dança, o projeto Brincando e Dançando em Círculos está com inscrições abertas para a capacitação “Danças Circulares para o Público Infantojuvenil”.

As inscrições podem ser feitas até o dia 26 de março por professores, arte-educadores, estudantes de Pedagogia e pessoas com 16 anos ou mais interessadas em aprender e praticar danças circulares infantojuvenis. O cadastro deve ser feito pelo site www.corpoincantare.com.br. O resultado será divulgado no dia 27 de março.

O curso terá quatro encontros, realizados sempre às quartas-feiras, das 19h às 22h, no CEFOPE. A aula de encerramento acontecerá no dia 1º de maio, na Casa Amarela, localizada no bairro Jundiaí.

Capacitação em Música

Paralelamente, o CEFOPE também oferecerá, às terças-feiras de abril, a capacitação “Descobertas Sonoras para Inspirar a Prática Musical em Sala de Aula”, parte do projeto Aventuras Musicais para Educadores.

As inscrições seguem até o dia 26 de março e estão abertas para pedagogos, educadores, arte-educadores e pessoas com 18 anos ou mais interessadas em explorar a prática musical em ambientes de ensino. O cadastro deve ser feito pelo site www.facasuainscricao.com.br. A lista de selecionados será divulgada em 27 de março.

Ambas as capacitações são gratuitas e financiadas pelo Fundo Municipal de Cultura de Anápolis.