Prefeitura de Anápolis nomeia novos conselheiros do COMCIDADE e COMDEMAS

Novos membros atuarão em prol da cidade pelos próximos dois anos (Foto: Divulgação)

Os Conselhos receberam os novos membros que atuarão em prol da cidade pelos próximos dois anos.

Saiba mais sobre os Conselhos

Os 26 novos conselheiros nomeados para o COMCIDADE representarão instituições do setor público e privado, participando de projetos relacionados ao planejamento urbano, à política de gestão do solo urbano, habitação, saneamento ambiental, mobilidade e transporte urbano de Anápolis.

Durante o mandato, os conselheiros do COMCIDADE também participarão da organização da 5ª Conferência Municipal da Cidade de Anápolis, realizada a cada três anos, e da elaboração do Plano Diretor Participativo de Anápolis 2026, que ocorre a cada dez anos.

O COMDEMAS, por sua vez, conta com representantes de 16 instituições do poder público e da sociedade civil. Os conselheiros contribuirão com seus conhecimentos técnicos em questões ambientais e de saneamento básico, colaborando para o desenvolvimento sustentável da cidade.