Diretoria de Esportes terá novas inscrições e mais kits para a 1ª etapa do 14º Circuito Anapolino de Corrida de Rua

Inscrições são gratuitas e serão realizadas no site Brasil Corrida

A Diretoria de Esportes abrirá mais 107 vagas para a 1ª etapa do 14º Circuito Anapolino de Corrida de Rua, que será realizado no dia 29 de março, às 19h. Além das vagas, a organização também confirmou o sorteio de mais 200 kits, que incluem sacochila, camiseta e viseira.

As inscrições para o circuito serão reabertas nesta sexta-feira (21), às 14h, no site Brasil Corrida, sendo que no dia da retirada do número de peito com chip, será necessário doar 2 kg de alimentos não perecíveis, exceto farinha e sal.

As inscrições são gratuitas e serão encerradas assim que as vagas se esgotarem. Essas vagas surgiram em decorrência de inscrições que constaram duplicidade, fazendo com quem alguns nomes aparecessem duas vezes na lista de participantes. A partir desses 107 novos participantes, serão fechados os 5 mil participantes.

Já o sorteio de outros 200 kits, que só foram possíveis por meio de um patrocínio, ocorrerá na próxima segunda-feira (24), às 14h.

O local de saída e chegada dos corredores será em frente ao Estádio Jonas Duarte. Após a corrida, haverá um show de rock nacional e MPB com a banda Irmãos Ayres.