Agentes de endemias, bombeiros e soldados da FAB realizam ação para evitar explosão de casos de dengue

Ação teve início no feirão do Jardim Alexandrina e foi ampliada para a região (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

A ação teve início no feirão do bairro e foi ampliada para a região, com visitas domiciliares realizadas por agentes que buscaram conscientizar a população e eliminar os focos do mosquito.

A operação contou com o apoio de equipes da Companhia Municipal de Trânsito e Transporte (CMTT), assim como do Corpo de Bombeiros e da Força Aérea.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, as equipes de endemias seguem um cronograma com operações especiais que buscam alcançar várias regiões da cidade.

Além disso, diversos agentes realizam ações diárias em localidades com maior incidência de casos de dengue no município.

De acordo com o gerente de Endemias, Rafael Teixeira, a operação tem mostrado resultados positivos e a população pode contribuir com a ação, fazendo a limpeza domiciliar e recebendo os agentes em suas residências.

“Esses resultados só são possíveis com a colaboração dos moradores, que podem contribuir ao receber bem os agentes durante a vistoria. É essencial também reservar aqueles 10 minutinhos para olhar as calhas, verificar as caixas d’água e eliminar possíveis lixos acumulados dentro de casa. Como o período chuvoso ainda não passou, qualquer recipiente pode acumular água e permitir a proliferação do mosquito da dengue”, explicou.

Rafael Teixeira também destacou a importância das medidas adotadas para conter o número de casos de dengue na cidade, garantindo a proteção da população.

“No ano passado, os casos de dengue explodiram aqui em Anápolis, resultando em 53 mortes. Nós adotamos essa campanha, sob determinação do prefeito Márcio Corrêa, para que a situação não evolua para o estado de emergência. Esperamos que a campanha tenha um impacto positivo para a sociedade e reforce a importância do combate à dengue no município”, afirmou.