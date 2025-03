Neste domingo (23), o Anápolis superou a equipe do Vila Nova pelo placar de 2 a 0, no estádio Jonas Duarte, e largou em vantagem na disputa pelo título do Goianão 4Play 2025. Os gols da partida foram marcados por Vinicius Locatelli e Samuel.

Com o resultado, o Galo da Comarca pode até perder por 1 gol de diferença na partida da volta que, ainda assim, se sagra campeão. Ao Vila Nova, cabe reverter a derrota por 2 gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis ou vencer por 3 ou mais gols para ficar com o título de maneira direta.

A partida de volta acontece no próximo domingo (30/03), às 17 horas, no Estádio Serra Dourada.

CAMPEONATO GOIANO 4PLAY 2025 – FINAL IDA

ANÁPOLIS 2×0 VILA NOVA

Local: estádio Jonas Duarte

Data: 23/03/2025

Horário: 17h

Gols: Vinícius Locatelli e Samuel (Anápolis)

Cartão vermelho: Rubinho (Anápolis)

Público pagante: 9.138

Púbico presente: 9.989

Renda: R$ 340.195,00