“Aqui em Goiás, no passado, as moradias só chegavam aos grandes centros”, afirma Baldy

O presidente da Agência Goiana de Habitação (Agehab), Alexandre Baldy, destacou a ampliação dos programas habitacionais de Goiás, ao entregar 116 casas a custo zero do programa Pra Ter Onde Morar – Construção no Norte goiano.

“Aqui em Goiás, no passado, as moradias só chegavam aos grandes centros. Agora, estamos transformando essa realidade e levando habitação social para quem mais precisa, em cada canto do estado. Nos grandes centros e nas pequenas cidades. Hoje, essas famílias podem dizer que têm um lar, boleto zero, sem intermediários, com dignidade e segurança”, declara Baldy.

Já foram entregues em todo estado 3,4 mil casas a custo zero em 156 municípios. “Temos em Goiás um programa ousado que foca em levar habitação as famílias em vulnerabilidade, que residem em grandes, mas especialmente em pequenas cidades”, enfatiza o presidente da Agehab.

Baldy ressalta que, antes, eram entregues aos moradores “cheques voadores”, saco de cimento, maçaneta, e que, ao fim não resultavam em nenhuma moradia digna. “Agora, entregamos casas com padrão de qualidade. É moradia digna a custo zero, boleto zero, sem intermediários – um verdadeiro recomeço”, acrescenta.

A moradora Alessandra Amaral, de Santa Tereza de Goiás, afirma que esperou muitos anos para ter acesso à casa própria. “Nem acreditava que aqui em Santa Tereza eu ganharia uma casa como esta, com tanta qualidade. Sou muito grata a Deus, à Agehab e ao presidente Alexandre Baldy, que foram um canal de benção em minha vida”, finaliza.