Divulgado resultado final e convocação do processo seletivo simplificado de cuidadores

Convocados terão 15 dias úteis para se apresentarem com a documentação solicitada no edital para assinarem o contrato (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

Vale lembrar que, conforme edital, o candidato que não atender a convocação para assinatura do contrato no prazo previsto, será automaticamente desclassificado.

As próximas convocações ocorrerão dentro dos limites e necessidades da Administração no decorrer da vigência do edital.

Confira o resultado e autenticidade do documento no Diário Oficial através do site dom.anapolis.go.gov.br.