Casos de dengue em Anápolis apresentam redução de mais de 85% em comparação ao ano passado

Apesar da queda significativa dos casos, é necessário que a população mantenha os cuidados preventivos (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

Em janeiro deste ano, foram registradas 112 ocorrências de dengue. Em fevereiro, o número aumentou para 245 casos. Já na primeira quinzena de março, o município registrou 115 casos.

Dados do ano passado

De acordo com a Vigilância Epidemiológica, em 2024 Anápolis registrou 36.577 casos de dengue, sendo 2.362 com sinais de alarme e 187 classificados como graves.

No primeiro trimestre de 2024, o levantamento apontou 2.040 casos em janeiro, 7.447 em fevereiro e 8.684 em março.

Redução nos casos

Comparando os dados de 2025 com os do ano passado, foi constatada uma queda de 86,31% nos registros da doença — com uma taxa de incidência de 1,25 por mil habitantes.

Enquanto em 2024 o município contabilizou 53 óbitos entre janeiro e março, neste ano há apenas uma morte sob investigação para determinar se a causa foi dengue.

Alerta

O gerente de Endemias, Rafael Teixeira, destacou que, apesar da queda significativa nos números, é essencial que a população mantenha os cuidados preventivos para evitar novos surtos da doença.

“A população precisa estar sempre atenta. Os casos continuam e só vamos combater a dengue se fizermos o básico todos os dias. É essencial manter a limpeza de calhas e caixas d’água e eliminar qualquer recipiente que possa acumular água parada”, reforçou Rafael.