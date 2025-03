Confira o cronograma dos serviços de zeladoria programados para os próximos dias em Anápolis

Além do cronograma semanal, os serviços seguirão em andamento em outras regiões da cidade (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

Nesta segunda-feira (24), os servidores iniciaram os serviços de manutenção e instalação de lâmpadas nos bairros Jussara, Batista, Nossa Senhora da Abadia, Frei Eustáquio e São Jorge.

Além do cronograma semanal, os serviços seguirão em andamento em outras regiões da cidade.

Serviços de poda de grama

A equipe de poda de grama, nesta segunda-feira (24), realiza serviços na Avenida B, no Jardim Planalto, e na Rua Cachoeira Dourada, na Vila Mariana. Os trabalhos também acontecerão nas avenidas Engenheiro Geraldo de Pina, no bairro Anápolis City, e Alvorada, no Bairro de Lourdes.

As equipes ainda executarão serviços de capina na Estação de Esporte, no Filostro Machado; na Vila Fabril; no Bairro da Lapa; na Rua Ramos Alves, no bairro São Carlos; na Aldeia dos Sonhos; e no Parque Onofre Quinan.

A previsão é que outros bairros recebam os serviços ao longo da semana.

Serviços de recuperação asfáltica

Nesta semana, as equipes de recuperação asfáltica também atuarão em várias regiões da cidade.

Os bairros contemplados serão: Jardim das Américas 1ª e 2ª Etapa, Conjunto Mirage, Jardim Progresso, Jaiara, Jandaia, Escala, Adriana Parque, Dom Felipe, Ana Carolina, Jamil Miguel, Calixtolândia, Itatiaia, Pirineus, Colorado, Veneza e Verona.

Além disso, uma equipe com dois caminhões reforçará os serviços da Operação Cidade Limpa, que continua nesta semana na região Oeste do município.