Famílias comemoram sorteio de casas a custo zero

Reação das famílias no momento em que os nomes são chamados no sorteio (Foto: Octacílio Queiroz)

A Agência Goiana de Habitação (Agehab) e a Secretaria de Estado da Infraestrutura (Seinfra) realizaram, nesta quarta-feira (26/03), sorteios de 30 casas a custo zero em Nova Crixás e 30 em Bonópolis. Os recursos investidos pelo Estado de Goiás em Nova Crixás são de mais de R$ 5,3 milhões. Já em Bonópolis, os investimentos somam 3,7 milhões.

A coordenadora do Goiás Social, primeira-dama Gracinha Caiado, explica que o programa de casas a custo zero conta com recursos do Fundo de Proteção Social do Estado (Protege), gerido pelo Gabinete de Políticas Sociais (GPS).

“Os recursos estaduais são utilizados na construção das moradias, com parceria das prefeituras, que entram com terrenos. O programa é pioneiro no Brasil na entrega moradias gratuitas para famílias em condições de vulnerabilidade”, declara Gracinha.

O presidente da Agehab, Alexandre Baldy, ressalta que as famílias devem entregar a documentação comprovando que se encaixam no perfil exigido em edital logo após o sorteio. São requisitos: renda familiar até um salário mínimo, vínculo com o município e cadastro atualizado no CadÚnico.

“Nossa equipe faz uma triagem muito séria para garantir que as moradias cheguem a pessoas que realmente precisam”, ressalta Baldy.

O secretário da Infraestrutura, Adib Elias, conclama outros municípios ainda não beneficiados e também aqueles já contemplados para apresentarem terrenos na plataforma Conecta Prefeitos, no site da Agehab.

“Estamos próximos do objetivo determinado pelo governador Ronaldo Caiado de construir 10 mil casas a custo zero. Para atingir a meta, a parceria com as prefeituras é fundamental”, revela Adib.

Sorteio

Uma das 30 pessoas sortudas de Nova Crixás, Erica Rodrigues, de 29 anos, não conteve a emoção ao ver seu nome no telão do sorteio.

“Eu nem acreditei quando ouvi meu nome, ainda estou tremendo. Estou muito feliz e sei que serei ainda mais quando entrar na minha casa”, diz ela.

Em Bonópolis, a moradora Cleidiana Bezerra, de 34 anos, chorou ao perceber que havia sido sorteado para ganhar uma casa a custo zero.