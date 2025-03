Agentes de endemias intensificam visitas domiciliares para combater a dengue em Anápolis

Mesmo com a redução do número de casos no município, as ações de combate à dengue precisam continuar com o apoio da população (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

O combate à dengue continua sendo uma missão da Prefeitura de Anápolis. A Operação Tolerância Zero Contra a Dengue ganhou uma ação especial nesta terça (25), no Parque da Matinha em Anápolis. A ação foi realizada com agentes de endemias, que fizeram visitas domiciliares e contaram com o apoio de agentes da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e da Força Aérea Brasileira. Um boletim da Vigilância Epidemiológica, da Secretaria Municipal de Saúde, indicou uma redução de 86,31% dos casos de dengue em comparação com o ano passado. De acordo com o gerente de Endemias, Rafael Teixeira, mesmo com a diminuição do número de casos no município, as ações de combate ao Aedes aegypti precisam continuar. “O momento é de manter a atenção, porque Anápolis continua em estado de alerta. Estamos procurando conscientizar sempre o morador em relação ao combate à dengue”, disse. “É importante tirar os 10 minutinhos toda semana, ou todo dia, dar uma olhada na caixa d’água, nas calhas, vedar os tambores que estão acumulando água de forma indevida e atentar muito com os pratinhos de plantas”, acrescentou. O gerente de endemias também enfatizou a importância da parceria entre os agentes de endemias e a população durante as visitas domiciliares. “É importante também que os moradores recepcionem os nossos agentes bem, para que eles possam entrar nos imóveis e fazer o trabalho”.