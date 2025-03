Prefeitura de Anápolis terá grande evento em comemoração ao Dia Internacional da Mulher no próximo domingo (30)

A programação é gratuita e contará com uma variedade de atividades voltadas para o público feminino, como aulas de Fit Dance e Zumba, avaliação nutricional, aferição de pressão arterial e imunização.

Durante o evento, também haverá atendimentos do Centro de Referência de Atendimento à Mulher (CRAM) e do Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico).

Uma das atrações do evento será o projeto “Ruas de Lazer”, promovido pela Escola Viva, com jogos, brincadeiras e brinquedos infláveis. Além disso, a tradicional feirinha da “Quarta Cultural”, com praça de alimentação, também estará presente.

O Serviço Social do Transporte e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (SEST SENAT) divulgarão ainda o projeto “Proteção”, que tem como objetivo combater o abuso e a exploração de crianças e adolescentes. A entidade também oferecerá óculos de simulação de embriaguez, brindes, brinquedos para crianças, tenda kids, pipoca e algodão-doce.

A Orquestra Anapolina Lira de Prata se apresentará no local, proporcionando ainda mais diversão ao público