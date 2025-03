Saúde e Educação lançam minicurso gratuito e online para ensinar primeiros socorros à população

Capacitação é gratuita e pode ser acessada por toda a população no canal do CEADI no YouTube (Foto: Divulgação)

As ações de primeiros socorros podem mudar o resultado de uma situação de emergência. Pensando nisso, a Prefeitura de Anápolis, por meio do Centro Municipal de Ensino a Distância (CEADI), criou um minicurso de primeiros socorros. A capacitação foi uma parceria entre a Secretaria Municipal de Educação, a Secretaria Municipal de Saúde e o Núcleo de Educação em Urgências (NEU). O NEU é um departamento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) que desenvolve programas de capacitação e cursos específicos para profissionais de saúde e também para outras localidades, como escolas, faculdades e empresas. Saiba mais sobre o minicurso A capacitação é gratuita e pode ser acessada por toda a população no canal do CEADI no YouTube. A aula é mediada pelo diretor do CEADI, Éder Bento, e conta com orientações da enfermeira e tutora do NEU, Sandra Mendes, sobre os cuidados necessários ao prestar os primeiros atendimentos em uma situação de emergência. A aula apresenta simulações do auxílio prestado em situações de engasgamento em adultos e bebês, contenção de hemorragias, fraturas, entre outras. A orientação dos órgãos de emergência é que, ao se deparar com uma situação semelhante que exija atendimento rápido, a população acione os serviços de emergência. Enquanto aguarda a chegada das equipes, a pessoa presente no local, tendo o devido conhecimento, pode auxiliar iniciando os primeiros socorros