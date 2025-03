Festival da Canção 2025 inscreve até dia 10 de abril

Iniciativa valoriza e estimula a produção artística no ambiente escolar, promovendo a expressão criativa, reflexiva e crítica dos estudantes (Foto: Seduc)

Alunos da rede pública estadual de Goiás podem se inscrever para o Festival da Canção 2025, o maior evento arte/educativo do estado. As inscrições estão abertas até o dia 10 de abril e são destinadas a alunos matriculados no ensino fundamental e médio da rede estadual.

O Festival da Canção 2025, organizado pelo Governo de Goiás por meio da Secretaria da Educação (Seduc), conta com a coordenação da Gerência de Arte e Educação e do Centro de Estudo e Pesquisa Ciranda da Arte.

A iniciativa busca valorizar e estimular a produção artística no ambiente escolar, promovendo a expressão criativa, reflexiva e crítica dos estudantes.

A diretora do Centro de Estudo e Pesquisa Ciranda da Arte, Euzamary Pimenta, destaca que o Festival da Canção é um evento consagrado em Goiás e aguardado por estudantes e escolas.

“Quem participa retorna para sua região com novos conhecimentos. Além das apresentações acompanhadas por músicos profissionais, os jovens talentos também têm a oportunidade de participar de oficinas artísticas”, explica.

O evento, que contempla a categoria de Música Vocal, incentiva a formação integral dos alunos, favorecendo aspectos cognitivos, afetivos, sociais, físicos e culturais. O festival também contribui para a melhoria da proficiência nas demais áreas do conhecimento, fortalecendo a formação cidadã e a projeção da cultura arte/educativa nas escolas goianas.

Os participantes podem se inscrever em diferentes vertentes musicais, como Música Popular Brasileira (MPB), canções folclóricas, música internacional e música erudita.

“Não há limites para a criatividade e a técnica vocal de cada participante”, enfatiza a diretora.

Inscrições: 10 de março até 10 de abril de 2025

Link para o edital: https://cirandadaarte.com.br/faego/