Aberta licitação para café/lanchonete no Cine Cultura

Frequentadores do Cine Cultura e do Centro Cultural Marietta Telles vão ter opção de café/lanchonete, ao lado da sala de cinema (Fotos: Secult)

Os frequentadores do Cine Cultura e do Centro Cultural Marietta Telles, na Praça Cívica, terão mais um motivo para acompanharem com comodidade e opções gastronômicas a programação cultural do espaço.

O Governo de Goiás abriu nesta sexta-feira (28/03) o processo licitatório para concessão de uso do café/lanchonete, ao lado da sala de cinema. O intuito é firmar parceria com a iniciativa privada e comercializar lanches e bebidas para visitantes e servidores que atuam no local.

A licitação é realizada pela Secretaria da Cultura e da Companhia de Investimentos e Parcerias do Estado de Goiás.

O espaço que será concedido tem 13,70 m², e o vencedor da licitação terá direito a uso para exploração comercial por 24 meses.

O processo licitatório será na modalidade de pregão presencial, com o critério de julgamento adotado de maior oferta a ser paga ao Governo de Goiás pela concessionária, referente ao valor inicial de R$ 893,10, preço mínimo mensal.

A sessão pública presencial está marcada para 21 de maio de 2025, às 9 horas, no Centro Cultural Marietta Telles. O edital prevê a participação também de Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP). Os documentos da licitação estão disponíveis no site da Secult Goiás.

Valorização

Espaço gastronômico deve atrair frequentadores de toda a Praça Cívica (Foto: Secult Goiás)

A secretária de Estado da Cultura, Yara Nunes, ressalta a importância da iniciativa para a valorização do Centro Cultural Marietta Telles e na melhoria da experiência dos visitantes. Segundo ela, a implantação do café vem para complementar a modernização do Cine Cultura e do Centro Cultural Marietta Telles, oferecendo mais conforto e serviços aos visitantes, servidores e frequentadores de outras unidades.

“Essa parceria com a iniciativa privada é fundamental para garantir que o espaço continue sendo um ponto de encontro e apreciação da cultura,” destaca.

Além do Cine Cultura, o Centro Cultural Marietta Telles abriga as Bibliotecas Pio Vargas e Braille, a Gibiteca, o Museu da Imagem e do Som e algumas unidades administrativas da Secult.

“Temos poucas opções de lanches na Praça Cívica, principalmente à noite e aos finais de semana, então esse café está sendo esperado com muita expectativa não só pelos frequentadores do Centro Cultural Marietta Telles, mas também por servidores da Secult e de outros prédios da praça”, explica Yara Nunes.

O presidente da Goiás Parcerias, Diego Soares, destaca que a parceria com a iniciativa privada será um caminho positivo para atender as necessidades dos frequentadores do cinema e dos próprios servidores do Centro Cultural Marietta Telles.