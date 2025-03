Início da duplicação da GO-330, entre Catalão e Ipameri, já tem data definida

Pedro Sales detalha para deputados projeto de engenharia de duplicação da GO-330, durante sessão na Assembleia Legislativa (Fotos: Silvano Vital)

O Governo de Goiás prevê iniciar as obras de duplicação da GO-330, entre Catalão e Ipameri, no segundo semestre de 2025. O presidente da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra), Pedro Sales, anunciou a medida nesta quinta-feira (27/03), ao apresentar o projeto de engenharia, financiado com recursos de duodécimos estaduais, durante sessão solene na Assembleia Legislativa (Alego).

O governo estima investir mais de R$ 400 milhões na duplicação da GO-330, que será realizada por etapas, em três segmentos, estratégia adotada para agilizar a execução das obras. O primeiro trecho compreende os 12 quilômetros que ligam Catalão à GO-305, o segundo chega até a ponte Veríssimo e, na terceira etapa, se estende até Ipameri.

“Nosso planejamento é que sempre que estivermos vencendo um trecho, já estará licitado o próximo. De modo que, com o início, que acredito ocorrer em agosto, a obra não pare mais até chegar em Ipameri, vindo de um contrato para o outro”, detalhou Pedro Sales. Duplicação da GO-330 põe fim a décadas de espera e, conforme destacou o presidente da Goinfra, é o primeiro passo na implantação de um “corredor de desenvolvimento” que, no futuro, se estenderá até Goiânia (Fotos: Silvano Vital)

O edital para a contratação das obras do primeiro segmento será lançado pela Goinfra em abril, permitindo que os serviços tenham início no segundo semestre.

A duplicação da GO-330 põe fim a décadas de espera e, conforme destacou o presidente da Goinfra, é o primeiro passo na implantação de um “corredor de desenvolvimento” que, no futuro, se estenderá até Goiânia.

“Será uma rota logística de conexão do nosso Estado com São Paulo e o Sudeste do país de uma forma geral”.

Momento histórico

O compromisso do lançamento da obra foi celebrado por prefeitos da região Sudeste de Goiás, que acompanharam a solenidade. O secretário de Estado da Infraestrutura, e ex-prefeito de Catalão, Adib Elias, destacou o avanço que a notícia representa para a cidade.

“A gente não entendia como a quinta economia do Estado ainda não era beneficiada por uma duplicação. Catalão produz automóveis, minérios necessários para o agro, soja, milho. Será um trunfo de conforto, segurança e desenvolvimento para Goiás essa conexão com o Sudeste do Brasil.”

O prefeito de Catalão, Velomar Rios, também expressou alegria.

“Vai nos dar conforto e segurança, já que a via atual tem muitas curvas acentuadas. A população aguarda ansiosa um benefício que será de todos os usuários.”

Prefeito de Ipameri, Jânio Pacheco disse que a novidade representa a chegada de mais investimentos.

“A duplicação vai conectar ao contorno de Ipameri, construído pela Goinfra, e que já nos rendeu investimento empresarial de R$ 200 milhões em nossa cidade.”

O projeto, elaborado com recursos do duodécimo estadual direcionado pelo deputado Jamil Calife, também foi reconhecido por parlamentares como intervenção de relevância para o Sudeste. Para reforçar o apoio à iniciativa, deputados fizeram a entrega simbólica do projeto ao presidente Pedro Sales.

“A duplicação da GO-330 irá atrair investimentos que vão culminar na geração de empregos. Demos o pontapé para colaborar com a promoção do crescimento da nossa região, para o avanço de Goiás”, ressaltou Jamil.

Presidente da Alego, o deputado Bruno Peixoto celebrou o resultado.