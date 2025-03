Governo apoia 1ª maratona de inovação da Prefeitura de Goiânia

Com apoio do Governo de Goiás, a Prefeitura de Goiânia realiza, a partir desta sexta-feira (28/03), a 1ª edição do hackathon GO! Uai Tech. Maratona de inovação será realizada até domingo (30/03), no Hub Goiás (Foto: Secti-GO)

Com apoio do Governo de Goiás, a Prefeitura de Goiânia realiza, a partir desta sexta-feira (28/03), a primeira edição do hackathon GO! Uai Tech. A maratona de inovação será realizada até o domingo (30/03) no Hub Goiás, e pagará R$ 3 mil à equipe que apresentar a melhor solução inovadora para a gestão sustentável de resíduos sólidos no município.

O evento conta com a parceria da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, por meio do Hub Goiás, do Centro de Empreendedorismo e Incubação (CEI-UFG) e da PUC Goiás.

“A inovação pode ser uma grande aliada da gestão eficiente e quem ganha, no fim do dia, é a sociedade com entregas e resultados de qualidade”, afirma o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação de Goiás, José Frederico Lyra Netto.

"Goiânia precisa avançar em tecnologia e superar o grande atraso tecnológico causado pela falta de investimentos nos últimos anos. Apesar de contar com uma equipe competente, os processos da prefeitura ainda são burocráticos e precisam ser digitalizados", relata o prefeito Sandro Mabel.

O prefeito ressalta que iniciativas como o hackathon, inspiradas em modelos de sucesso do Senai e da Fieg, são fundamentais para tornar Goiânia uma cidade mais inteligente e eficiente.

“Esperamos que, ao longo deste ano, tenhamos uma evolução significativa nessa área.”

O hackathon tem como foco a otimização da coleta de resíduos, a educação ambiental, o incentivo à reciclagem e a melhoria dos processos de destinação de materiais descartados.

“A ideia é transformar desafios ambientais em oportunidades, utilizando a tecnologia para criar soluções eficientes e sustentáveis”, finaliza Mabel. Maratona de inovação

A maratona de inovação reunirá estudantes, especialistas, empreendedores e entusiastas das áreas de tecnologia e sustentabilidade. As equipes, compostas por três a cinco integrantes, terão o fim de semana para desenvolver soluções criativas e aplicáveis, a partir de desafios que serão revelados no início do evento.

As melhores ideias poderão ser aproveitadas pela prefeitura para aprimorar a gestão de resíduos sólidos, contribuindo para um impacto socioambiental positivo na cidade.

Além do prêmio em dinheiro para o primeiro colocado, as três melhores equipes terão acesso aos programas de pré-incubação do CEI-UFG e da PUC Goiás, recebendo suporte especializado para transformar suas ideias em negócios viáveis.

Para o superintendente do Hub Goiás, Johnny Laranjeira, iniciativas como essa são fundamentais para estimular a inovação em problemas reais da sociedade.

“Esse programa idealizado pela Prefeitura de Goiânia e correalizado pelo Hub Goiás, com o apoio do Governo de Goiás e de outras instituições, representa um avanço significativo para o ecossistema de inovação da cidade”.