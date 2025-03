7ª edição da Goiás Feito à Mão será neste fim de semana

Feira conta com 46 expositores e estilos variados de artesanato, incluindo esculturas em madeira e cerâmica, peças em palha de milho e outros materiais, joias de prata, arte sacra, entre outros. Espaço oferece ainda praça de alimentação, brinquedos e gibiteca para crianças e apresentações musicais (Fotos: Retomada)

A Secretaria da Retomada realiza mais uma edição da Goiás Feito à Mão – Feira de Artesanato e Economia Criativa, o maior evento do setor no estado. A exposição está marcada para sábado (29/03), das 14 às 20 horas, e domingo (30/03), das 10 às 16 horas, no Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON). A entrada é gratuita.

O objetivo do evento é fomentar a cadeia produtiva do artesanato, desde a produção até a comercialização, promovendo também entretenimento e um ambiente familiar para a população.

Nesta edição, a Goiás Feito à Mão conta com 46 expositores selecionados por meio de edital de chamamento público. Quem for ao CCON vai encontrar estilos variados de artesanato, incluindo esculturas em madeira e cerâmica, peças em palha de milho e outros materiais, jóias de prata, arte sacra, entre outros. O espaço oferece ainda praça de alimentação, brinquedos e gibiteca para crianças.

Objetivo do evento é fomentar a cadeia produtiva do artesanato, desde a produção até a comercialização, promovendo também entretenimento e um ambiente familiar para a população (Fotos: Retomada)

Goiás Feito à Mão

Além de exposição e comercialização de produtos, a programação inclui oficinas gratuitas, ministradas por mestres artesãos renomados. No sábado (29/03), a Mestre Ivanilde ministra a oficina Arranjos e Cartões de Fibras e Folhas do Cerrado. No domingo (30/03), é a vez da Mestre Fatinha ensinar os participantes a fazer Flores de Palha de Milho.

Os interessados podem se inscrever na hora. A programação de domingo prevê ainda apresentações da Orquestra de Violeiros de Silvânia, às 10 horas, e da Família Guerra (MPB), às 11 horas.

“A Goiás Feito à Mão reafirma o compromisso do Governo de Goiás com o fortalecimento do artesanato e da economia criativa, proporcionando visibilidade e oportunidades para os artesãos goianos”, afirma o secretário da Retomada, César Moura.

Serviço

Assunto: 7ª edição da Goiás Feito à Mão – Feira de Artesanato e Economia Criativa

Quando: 29 e 30 de março de 2025 (sábado, das 14 às 20h; e domingo, das 10 às 16h)

Local: Centro Cultural Oscar Niemeyer – Avenida Deputado Jamel Cecilio, nº 4.490, Quadra Gleba, Lt 1 – Goiânia (GO)

Entrada gratuita