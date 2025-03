Caiado e Daniel Vilela prestigiam cavalgada do 2º Encontro de Comitivas de Goiás

“É uma honra promover o mais lindo desfile de muladeiros do Brasil”, ressalta Caiado (Fotos: Adalberto Ruchelle e Hegon Corrêa)

O governador Ronaldo Caiado e o vice-governador Daniel Vilela integraram a comitiva de cerca de 2 mil muladeiros que desfilaram, na tarde desta quinta-feira (27/03), pelas principais avenidas da região central de Goiânia, durante a Cavalgada do 2º Encontro de Comitivas de Goiás. No percurso, que partiu do Parque de Exposição Agropecuário de Goiânia, Caiado definiu o desfile como o “mais lindo que o Brasil já assistiu”.

“É uma honra poder promover o mais lindo desfile de muladeiros que esse Brasil já assistiu. Aquela Avenida Goiás repleta de mulas até chegar à Praça Cívica, contornando o Palácio das Esmeraldas. Reunimos aqui pessoas de vários estados, comitivas de todos os lados”, ressaltou o governador. Comitiva de cerca de 2 mil muladeiros desfilou, na tarde desta quinta-feira (27/03), pelas principais avenidas da região central de Goiânia (Fotos: Adalberto Ruchelle e Hegon Corrêa)

A tradição do encontro dos muladeiros foi reforçada pelo vice-governador Daniel Vilela ao relembrar que a primeira reunião em Goiânia aconteceu no ano passado.

“É uma festa muito organizada que nos possibilita enaltecer as nossas origens e a nossa cultura. Isso aqui é a nossa história, é de onde o nosso estado começou”, afirmou.

A organização da cavalgada é de responsabilidade da Associação Brasileira dos Criadores de Muares (ABC Muares), que realiza o encontro entre comitivas no Parque de Exposições Agropecuárias Dr. Pedro Ludovico Teixeira. A festa segue até o próximo domingo (30/03).