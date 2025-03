Cora Cultural: guia para o fim de semana

Espetáculo retrata encontro fictício entre o pai da psicanálise, Sigmund Freud, vivido por Odilon Wagner, e o escritor C.S. Lewis, interpretado por Marcello Airoldi (Foto: Divulgação)

Está em busca de uma programação cultural? A publicação Cora Cultural traz uma curadoria das atrações disponíveis nos espaços culturais do Governo de Goiás para este fim de semana. Programe-se!

De sexta a domingo (28 a 30/03)

A Última Sessão de Freud

Embate verbal entre os intelectuais passa pelo sentido da vida, natureza humana, sexo, morte e as relações humanas (Foto: Divulgação)

Grande sucesso do teatro brasileiro, a peça A Última Sessão de Freud chega ao Teatro Goiânia para uma curta temporada, dias 28, 29 e 30 de março.

O espetáculo retrata um encontro fictício entre o pai da psicanálise, Sigmund Freud, vivido por Odilon Wagner, e o escritor C.S. Lewis, interpretado por Marcello Airoldi.

Os ingressos variam de R$ 21 a R$ 140 e estão à venda no Sympla.

Serviço

A Última Sessão de Freud, de Mark St. Germain

Local: Teatro Goiânia (Rua 23, nº 252, Centro – Av. Tocantins esq. c/ Av. Anhanguera)

Temporada: de 28 a 30 de março de 2025 (sexta-feira a domingo)

Horários: Sexta e sábado às 20h, e domingo às 18h

Ingressos: https://bileto.sympla.com.br/event/102703/d/300950

Sexta e sábado (29 e 30/03)

1º Seminário Candomblé, Imagem e Patrimônio

Evento tem atividades na sede do Instituto Fará Imorá segue até sábado (Foto: Maykon Ribeiro)

A Vila Cultural Cora Coralina recebe, nesta sexta-feira (29/03), às 18 horas, a abertura oficial do 1º Seminário Candomblé, Imagem e Patrimônio, que segue até sábado (29/03) com atividades na sede do Instituto Fará Imorá – realizador do evento com apoio da Secretaria de Estado da Cultura (Secult) e outras instituições parceiras.

O objetivo da iniciativa é promover diálogos sobre a cultura afro-brasileira, suas expressões artísticas e os desafios de preservação e valorização do patrimônio cultural. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas por meio do formulário disponível no link https://abre.go.gov.br/d30877a.

Programação

28 de março (sexta-feira) – Vila Cultural Cora Coralina

18h: Abertura oficial com a presença de autoridades e líderes culturais.

18h30: Exposição “Máscaras e Esculturas Africanas” – Uma viagem visual pela riqueza simbólica da arte africana.

19h: Mesa-redonda: “Imagem, Identidade e Patrimônio Afro-brasileiro” – Com pesquisadores, acadêmicos e representantes das comunidades de candomblé.

29 de março (sábado) – Instituto Fará Imorá

9h: Visita técnica ao espaço cultural do Instituto Fará Imorá, com palestras sobre iniciativas comunitárias voltadas à preservação do patrimônio.

10h: Mesa temática: “Cultura Viva: Articulação do Patrimônio Afro-brasileiro”.

11h30: Apresentação cultural com grupos artísticos locais, encerrando o seminário com celebração e integração.

Serviço

1° Seminário Candomblé, Imagem e Patrimônio

28/3 – sexta-feira / Vila Cultural Cora Coralina (Rua 3, s/n, Setor Central, Goiânia)

29/3 – sábado / Instituto Fará Imorá (Rua Ipê, n° 60, Sit. Recreio Caraíbas, Goiânia)

Entrada gratuita

Mais informações: Consulte as redes sociais do Instituto Fará Imorá

Em cartaz

Mostra “Ao Centro-Oeste”, dedicada a Chantal Akerman

São 16 filmes entre curtas, médias e longas, em cópias restauradas pela Cinematek de Bruxelas (Foto: Divulgação)

O Cine Cultura convida o público para uma viagem pela filmografia da cineasta belga Chantal Akerman, ícone do cinema contemporâneo, na Mostra Ao Centro-Oeste, que será realizada de quinta-feira (27/03) a domingo (30/03).

O evento conta com apoio da distribuidora Filmicca e terá entrada gratuita para todas as sessões, com retirada de ingressos 30 minutos antes de cada exibição.

Programação

27/3 – Quinta-feira

– 14h40: 15 de agosto (1973, 44 min, 14 anos) e A mudança (1993, 12 anos, 40 min)

– 16h40: O Quarto (1972, 12 anos, 11 min) e Hotel Monterey (1972, 12 anos, 60 min)

– 18h30: Jeanne Dielman (1975, 14 anos, 193 min)

28/3 – Sexta-feira

– 14h: Do Leste (1993, 12 anos, 110 min)

– 16h30: Com Sonia Wieder-Atherton (2003, 12 anos, 52 min) e Ao leste com Sonia

Wieder-Atherton (2009, 12 anos, 85 min)

– 19h30: Os encontros de Anna (1978, 14 anos, 122 min)

29/03 – Sábado

– 13h40: A loucura de Almayer (2011, 14 anos, 122 min)

– 16h10: Eu, tu, ele, ela (1974, 16 anos, 82 min)

– 18h: Toda uma noite (1982, 14 anos, 90 min)

– 20h: A prisioneira (2000, 16 anos, 114 min)

30/03 – Domingo

13h45: Exploda minha cidade (1968, 14 anos, 13 min) e Notícias de casa (1976, 12anos, 86 min)

– 16h: Jeanne Dielman (1975, 14 anos, 193 min)

– 19h50: Anos dourados (1986, 14 anos, 96 min)

Serviço

Mostra Ao Centro-Oeste com Chantal Akerman

Data: De quinta (27/03) a domingo (30/03)

Local: Cine Cultura

Entrada gratuita

