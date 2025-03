Prefeitura de Anápolis sinaliza obras da Saneago mal executadas para cobrar resolução; saiba como denunciar

Pintura dos locais busca solução junto com a empresa, visando garantir qualidade e segurança nas vias públicas e calçadas da cidade

A Prefeitura de Anápolis iniciou o cadastramento de demandas relacionadas às intervenções que não foram executadas corretamente pela Saneago.

Esta ação está sendo realizada pela Secretaria Municipal de Obras, Meio Ambiente e Serviços Urbanos por meio de pinturas de identificação nos locais que apresentam a problemática.

A pintura dos locais busca notificar a empresa formalmente para que ela adote medidas legais, a fim de garantir qualidade e segurança nas vias públicas e calçadas da cidade.

A população pode contribuir com a ação caso identifique problemas com buracos, desníveis, vazamentos ou quaisquer outras irregularidades decorrentes de obras da Saneago, fazendo o registro da ocorrência.

Para fazer o registro é necessário enviar uma mensagem para o Zap da Prefeitura, por meio do 156, com fotos atualizadas sobre o local, o endereço completo e a descrição breve do problema identificado.