Os Melhores do Goianão 2025

Festividade no Palácio das Esmeraldas elege os destaques da edição 2025 do Campeonato Goiano

Por Murilo Nascente – Assessoria de Comunicação FGF

Estão definidos os Melhores do Goianão 4Play 2025! Em solenidade de encerramento realizada no Palácio das Esmeraldas, foi eleita a Seleção do Campeonato, bem como os destaques da arbitragem, a revelação e o craque da competição. Confira:

MELHOR GOLEIRO: Paulo Henrique (Anápolis)

MELHOR LATERAL DIREITO: Fábio (Anápolis)

MELHOR ZAGUEIRO: Tiago Pagnussat (Vila Nova)

MELHOR ZAGUEIRO: Bernardo Schappo (Vila Nova)

MELHOR LATERAL ESQUERDO: Willian Formiga (Vila Nova)

MELHOR VOLANTE: Samuel Michels (Anápolis)

MELHOR VOLANTE: João Vieira (Vila Nova)

MELHOR MEIA: Igor Henrique (Vila Nova)

MELHOR MEIA: Ariel (Anápolis)

MELHOR ATACANTE: William Pottker (Atlético)

MELHOR ATACANTE: Igor Cássio (Anápolis)

MELHOR TÉCNICO: Ângelo Luiz (Anápolis)

MELHOR ÁRBITRO: Wilton Sampaio

MELHOR ÁRBITRO ASSISTENTE: Bruno Pires

REVELAÇÃO: Kadu

CRAQUE: Igor Cássio