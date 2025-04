OAB Anápolis entrega Comenda Ana Maria Lage Azevedo

Cerimônia foi comandada pela advogada Cleire Vieira, que presidiu a subseção durante a 2a quinzena de março

Criada para homenagear e valorizar o trabalho das advogadas que se destacam na profissão a Comenda Ana Maria Lage Azevedo foi entregue para 22 selecionadas durante uma cerimônia na sede da OAB Anápolis. A sessão foi comandada pela advogada Cleire Vieira, que ocupa cargo na diretoria como secretária geral adjunta, presidindo ainda a Comissão da Mulher e que, por ocasião do Mês da Mulher, presidiu interinamente a OAB Anápolis nos últimos 15 dias de março.

Segundo Cleire, a homenagem foi criada para reconhecer e valorizar o trabalho das mulheres advogadas que se destacam na profissão em Anápolis ou na região. Para ela, a OAB de Anápolis considera que as mulheres advogadas têm uma importância e um papel muito grandes na sociedade, por vários motivos. “Elas representam uma parte cada vez maior da profissão, e trazem diferentes perspectivas, experiências e vozes para a busca por justiça; empoderam outras mulheres, mostrando que elas podem ocupar posições de destaque no campo jurídico e enfrentar desafios que antes eram dominados por homens, além de lutarem pelos direitos das mulheres, atuando em casos e causas que visam promover e proteger a igualdade de gênero, o combate à violência doméstica, a garantia de direitos reprodutivos e o enfrentamento de discriminação de gênero”, afirma.

Ainda de acordo com Cleire, as advogadas influenciam o desenvolvimento do direito e da legislação, levando a uma abordagem mais abrangente e sensível às questões de gênero. Isso é fundamental para a evolução do sistema jurídico, contribuindo para a mudança de normas e expectativas culturais em relação ao equilíbrio entre trabalho e vida pessoal na profissão jurídica. “As mulheres advogadas contribuem para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária, tanto por meio de sua atuação em casos específicos quanto pela sua contribuição para a evolução do sistema jurídico como um todo”, completa.

Ana Maria Lage Azevedo foi uma das primeiras advogadas de Anápolis. Ela se formou em 1978 e trabalhou por mais de 50 anos na área cível e de família. Ela foi uma advogada que defendeu os direitos das pessoas, especialmente das mulheres, e que contribuiu para a evolução do direito e da justiça. “Ela foi uma inspiração para muitas outras mulheres que seguiram a carreira jurídica. Por isso, a premiação leva o nome dela”, explica Cleire.

A escolha das homenageadas foi feita por uma comissão especial, formada pela diretoria da OAB de Anápolis e pelos conselheiros seccionais titulares e suplentes eleitos por Anápolis, num total de 11 membros. A comissão avalia as listas tríplices enviadas pelos poderes Executivo, Legislativo, o Judiciário Trabalhista, o Judiciário Comum, a Justiça Federal, a Defensoria Pública e o Ministério Público.