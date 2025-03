Confira o cronograma dos serviços de manutenção desta semana em Anápolis

Equipes buscam atender as demandas da população, priorizando os pedidos feitos pelo Zap da Prefeitura

(Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

Nesta segunda (31), as equipes que atuam na manutenção das estradas vicinais realizam os serviços nas estradas ANS-25, ANS-30 E ANS-11, no perímetro escolar e ANS-17. Além disso, as equipes irão iniciar as obras na ANS-01, priorizando as estradas do transporte escolar.

Segundo a Secretaria Municipal de Obras, Meio Ambiente e Serviços Urbanos, as equipes buscam atender as demandas da população, priorizando os pedidos feitos pelo Zap da Prefeitura.

Serviços de iluminação

Nesta segunda (31), as equipes responsáveis pelos serviços de iluminação também estão atendendo solicitações.

Segundo a previsão do cronograma, diversas regiões serão alcançadas com a manutenção de lâmpadas de LED como nos bairros JK nova capital, Jundiaí, Jundiaí industrial, Jardim Europa, Paraíso, Polo Centro, Vila União, Vila Mariana, Jardim Calixto, Jaiara, Las Palmas, Dom Felipe e Adriana Parque.

Além disso, os bairros São Jorge, Lírios do Campo, Cerejeiras e Nossa Senhora Abadia receberão a implantação de luminárias de LED.

Serviços de recuperação asfáltica

A recuperação asfáltica também faz parte dos serviços prestados para a população e irá alcançar nesta semana, as regiões dos bairros Pirineus, Colorado, Veneza e Verona, Alexandrina, Maracanã, Adriana Parque, Jandaia, Escala e Dom Felipe.