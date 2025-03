Imunização contra a Influenza começa no dia 1º de abril em Anápolis

O vírus da Influenza causa uma infecção viral aguda que afeta o sistema respiratório e possui alta transmissibilidade. Neste sentido, a vacinação é essencial para reduzir internações e complicações, principalmente em crianças, gestantes e idosos.

A vacinação anual proporciona imunidade principalmente durante o período de maior circulação do vírus. O público-alvo prioritário, definido no Calendário Nacional de Vacinação contempla as crianças de 6 meses até 6 anos, gestantes e idosos a partir de 60 anos.

O grupo especial da estratégia de vacinação abrange ainda as puérperas, indígenas, trabalhadores da saúde, trabalhadores da educação, profissionais da força de segurança e salvamento, profissionais das Forças Armadas e pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais (independentemente da idade).

Pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores do transporte rodoviário coletivo (urbano e de longo curso), trabalhadores portuários, funcionários do sistema prisional, população privada de liberdade, jovens e adolescentes sob medidas socioeducativas (entre 12 e 21 anos) e pessoas em situação de rua também devem se vacinar.

A imunização será feita nas unidades básicas de saúde do município.