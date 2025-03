Força-tarefa já realizou mais de 2 mil serviços de iluminação em Anápolis

Ações de revitalização na cidade buscam oferecer melhorias para o bem-estar da população (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

Nesta semana, as equipes de iluminação completaram 2.200 serviços de instalação e manutenção de lâmpadas de LED em diversos bairros da cidade, como Jussara, Nossa Senhora da Abadia e São Jorge.

De acordo com a Secretaria Municipal de Obras, Meio Ambiente e Serviços Urbanos, as ações de revitalização na cidade buscam oferecer melhorias para o bem-estar da população. As equipes continuam trabalhando para alcançar mais regiões da cidade nos próximos dias.

Para solicitar os serviços de manutenção de iluminação, basta abrir um protocolo por meio de solicitação pelo Zap da Prefeitura no número (62) 98551-6888.

A solicitação permite que as equipes realizem um cronograma de atendimento de acordo com a demanda da população.